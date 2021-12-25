Ticaret Bakanlığı Dövize Rağmen Düşmeyen Fiyatlara İnceleme Başlattı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonrasındaki düşüşün temel gıda fiyatlarına yansıtılmadığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Bakanlık, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyatları incelemeye başladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla başlayan incelemeyi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip yürüttü.

Ticaret Bakanlığından düşmeyen fiyatlara inceleme

Ekipler; marketlerde sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları listeledi. Denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına ve ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farkın incelendiğine dair bilgilendirmede bulundu.

Denetim yapılan marketlerin bölge sorumlusu olan İsa Baş konuyla ilgili olarak, "1 hafta 10 güne düşüş daha net yansır. Tedarikçiden bize ürün indirimli geliyorsa rafa yansıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ise denetimin ardından yaptığı açıklamasında, son zamanlardaki döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı yönünde aldıkları şikayet ve başvurular ile fahiş fiyat denetimlerine başladıklarını söyledi.

"Yaptığımız denetim kapsamında, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ürünleri ile sebze ve meyve başta olmak üzere vatandaşın temel ihtiyaçlarına yönelik ürünleri öne çıkararak denetim yapıyoruz." dedi.

Benli, fahiş fiyat uygulan marketlere çeşitli miktarlarda para cezası kestiklerini de belirtti. Cezanın her bir ürün için en düşük 10 bin 900 lira ila en fazla 109 bin lira olduğunu aktardı.

"Yaptığımız denetimde, fahiş fiyat artışı tespit ettiğimiz ürünleri ya da ön incelemede fahiş fiyat kanaatine vardığımız ürünlerin üretici-tedarikçi firma satış faturalarını Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettiriyoruz. Kurul yaptığımız tespit ve incelemeler sonucunda ve onlara sunduğumuz belge ve bulgularla inceleme yaparak, herhangi bir fahiş fiyat artışı varsa cezai işlem uygulamaktadır. Ancak yeni yıla girince bu ceza oranları yeniden değerleme oranında değişeceği için 2022 yılında bir ürün için en düşük 14 bin 860 lira. En fazla da 143 bin 860 lira ceza uygulanacaktır."

Haksız fiyat ya da fiyat etiketlerine yönelik başvurularınızı Haksız Fiyat mobil uygulaması üzerinden veya Alo 175 Tüketici Hattı üzerinden veya doğrudan ticaret il müdürlüklerine yapabilirsiniz.