Ticaret Bakanlığı, Elektronik Sigara için Kırmızı Işık Yaktı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son zamanlarda oldukça büyük sorunlara sebep olan elektronik sigara hakkında açıklamalarda bulundu.

Mücadelemiz Hızla Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde konuşan Pekcan, Ticaret Bakanlığı içerisinde yapılan teknolojik yatırımlar, piyasa denetimleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi adına yapılan bazı çalışmalardan bahsetti. Açıklamaları sırasında elektronik sigara ürünlerine de değinen bakan, elektronik sigara ile mücadele seviyesinin artığını belirtti.

Bakanlık bünyesi altında elektronik sigara mücadelesinin hızla sürdüğünü söyleyen Pekcan, "Bakanlık olarak elektronik sigaraya geçit vermiyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları sonucu geçen yıl 82 bin 633 elektronik sigara ve aksamı ile 20 bin paket ısıtılmış tütün ürünü yakalaması gerçekleştirilmişti." dedi.

Bu yıl yapılan çalışmaların aktifliğini vurgulayan bakan, "Bu yıl günümüze kadar 125 bin elektronik sigara ve aksamının yanı sıra 261 bin paket ısıtılmış tütün ürünü hakkında yasal işlem yaptık ve bunların ülkemize girişini önledik." diyerek yapılan ilerlemeleri belirtti.

Elektronik Sigara Yasakları Dünya Geneline Yayılıyor

Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız gibi elektronik sigara için adım atan pek çok ülke bulunuyor. Özellikle aromalı elektronik sigaraların çok kısa sürelerde çok büyük sorunlara yol açtığı biliniyor. Yakın zamanlarda yaşanan elektronik sigara kaynaklı ölümler de bunu destekler nitelikte.