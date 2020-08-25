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Ticaret Bakanlığı'ndan Merak Uyandıran Paylaşım

Ticaret Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile merak uyandırdı. Detaylar haberimizde.

ticaret-bakanligi-merak-uyandiran-paylasim
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Ticaret Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden 28.08.2020 tarihini işaret ederek merak uyandıran paylaşım yaptı. İşte o merak uyandıran paylaşım.

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Ticaret Bakanlığı 28 Ağustos'ta Ne Açıklayacak?

Ticaret Bakanlığı Twitter'dan paylaştığı videoda " Dünyanın en akıllı danışmanı emrinizde olsa? " sorusunu sordu ve olucak dedi. Yapılan bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce kişiye ulaştı ve büyük merak uyandırdı.

28 Ağustos'ta Ticaret Bakanlığı tarafından ne açıklanacağı şu anda en çok merak edilenler arasında yer almakta. Ticaret Bakanlığı henüz konu hakkında detaylı bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

Daha önce yapılan paylaşımda da "Başarı milyonlarca verinin içinde bir yerde saklı. Tek tıkla bulacaksınız." cümlesine yer verildi. Detaylar 28 Ağustos'ta bakanlık tarafından paylaşıldığında sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!

Sizler Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce 28 Ağustos'ta ne açıklanacak? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: twitter

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