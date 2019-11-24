Ticaret Bakanlığı'ndan Black Friday İndirimleri İle İlgili Açıklama!

Ticaret Bakanlığı'ndan "Black Friday" indirimleri ile ilgili açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı indirimler ile ilgili uyarılar yaptı.

Yaklaşık iki haftadır tüm platformlarda Black Friday İndirimleri ile ilgili reklamlar ve duyurular yapılıyordu. Firmaların açıklamalarına göre belirli tarihlerde uygulanacak olan Black Friday İndirimleri ile birçok ürün indirime girecekti. Bazı siteler veya mağazalar indirimlere başladı. Bazıları ise başlayacak. Ancak indirimler ne kadar doğru?

Ticaret Bakanlığı'na bazı firmalar, siteler veya diğer kuruluşların indirim adı altında satışları artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor veya yapabiliyor olabileceklerine dair şikayetler ulaştı. Ürünün fiyatının önce yükseltilip sonra indirim ile aynı düzeye getirildiğini iddia eden kişiler durumu Ticaret Bakalığı'na bildirdi. Bunu tüm firmalar veya siteler yapmasa da yapanların olduğu biliniyor. Ticaret Bakalığı bu konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"...Ancak, firmalar tarafından satış miktarlarını arttırmak amacıyla sıklıkla kullanılan bu ve benzeri kampanyalar hakkında; zaman zaman Bakanlığımıza, “belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtmadığı”, “kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde yapılan indirimlerin çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı şeklinde yansıtıldığı ve böylelikle tüketicilerin yanıltıldığı” yönünde şikayetler ulaşmaktadır."

Ticaret Bakanlığı bu olaya el atarak, indirimler ile ilgili bazı tavsiyelerde bulundu. Bu önerileri Ticaret Bakalığı'nın resmi internet sitesinden görüntüleyebilirsiniz. Bizce bu paylaşılan uyarı metni oldukça yararlı oldu. Sizde alışveriş yaparken bu gibi durumlara dikkat etmeyi unutmayın.