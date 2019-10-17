Ticaret Bakanlığı, Volkswagen Fabrikası Hakkında Açıklama Yaptı

Hatırlayacağınız üzere Volkswagen'in Barış Pınar Harekatı sonrasına Türkiye'ye yatırım yapmayacağı haberleri ortaya atılmıştı. Konu hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

Volkswagen Türkiye'ye Fabrika Açacak Mı?

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, konu hakkında yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuzluk görmüyorum."

Dudak uçuklatan sermaye ile üllkemizde Volkswagen Turkey adında şirket kuran Volkswagen, Bulgaristan'dan geçtiğimiz günlerde yeni bir teklif almıştı. Bulgaristan, Volkswagen'e 250-260 milyon euro teşvik teklif etmişti.

Şu anda konu hakkında Volkswagen tarafında resmi bir açıklama yapılmadı. Manisa'da yaşayan halk yeni kurulacak olan fabrikayı heyecanla beklemekte. Yeni fabrika ile bölgedeki esnafın işlerinin de artması bekleniyor.

Fabrika açılır ise Volkswagen ülkemizde üretim yapan 9. marka olacak. Volkswagen fabrikası hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalmaya devam edin.