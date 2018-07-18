Ticaret Bakanlığından Çok Önemli Kısa Mesaj Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, son dönemde kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanarak kamu personeli olduğunu söyleyen kişilerin kısa mesaj ve elektronik posta yoluyla vatandaşlardan para talep etmeye başladıklarını söyleyen önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayla ilgili olduğu tespit edilenlerin mahkemeye verildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son dönemde kamu kurum ve kuruluşlarının adı kullanılarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerinin sayısında artış olduğu dile getirilirken, vatandaşlardan konu hakkında çok sayıda şikayet alındığı kaydedildi. Gelen şikayetlerin gerekli mercilere ulaştırıldığını söyleyen bakanlık, “Bakanlığımıza ulaşan şikâyetlerden, mülga Ekonomi Bakanlığı tarafından firmalara nakdi faizsiz kredi kullandırılacağı ve çiftlik tapu değerlerinin yatırılacağına ilişkin, ‘faizsiz krediler ve teşvikli çiftlik' konulu sahte bir e-postaya ait ekran görüntüsü aracılığıyla, Konya'da faaliyet gösteren firmalarımızdan ‘danışmanlık hizmeti' adı altında para talep edildiği, firmalara ekran görüntüsü iletilen e-postanın mülga Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim Şenel tarafından gönderilmiş gibi gösterilerek resmi olmayan bir e-posta adresinden gönderildiği anlaşılmıştır” açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarıyla paylaşılan yazıda, “Gerekli hukuki sürecin başlatılmasını teminen konu yetkili mercilere intikal ettirilmiş olup, söz konusu kısa mesaj ve e-postalara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullanıldı.