Ticaret Bakanlığından "Efsane Cuma İndirimleri" Hakkında Açıklama

Ülkemizde bir süredir devam eden "Efsane Cuma indirimleri" olarak lanse edilen kampanyalar hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İndirimlerin gerçeği yansıtmadığı şikayetlerini alan Bakanlık, konuya ilişkin düzenleme yapılacağını söyledi.

Efsane Cuma veya benzeri indirim kampanyalarının kullanıcıları aldatmasına izin vermeyeceklerini aktaran Ticaret Bakanlığı, indirim adı altında reklam yapanların da düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. Kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilip kampanya gününde indirim yapanların da göz ardı edilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca indirim kampanyası kapsamında vatandaşları aldatan satıcılara ceza kesecek olan Ticaret Bakanlığı, değeri 8480 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8.480 TL ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvuru yapılması gerektiğni aktardı.

Bakanlığın bir diğer uyarısı ise güvenli e-alışveriş için neler yapılması gerektiğine ilişkin oldu. Kullanıcıların site adını ve satıcı ismini kontrol etmesini öneren Bakanlık, alışverişlerde 3D Security'nin olması gerektiğini vurguladı. "Tüketiciler Nelere Dikkat Etmelidir?" başlığı altında şunlar ele alındı: