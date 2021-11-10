Ticaret Bakanlığından Efsane Cuma Uyarıları

Ticaret Bakanlığı Efsane cuma uyarıları yaptı. Bakanlık, "Efsane Cuma", "Şahane Cuma" gibi farklı isimlerle bilinen indirim günlerinde yapılacak alışverişlere dikkat çekti. Bu dönemde dolandırıcılık vakalarının arttığının altını çizen bakanlık, dikkat edilmesi gereken detaylar paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda 'efsane/şahane cuma indirimleri' olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği kampanyalar hakkında sıkı bir inceleme yürütüyor. Tüketicilerin özellikle kasım ayı döneminde yapılan indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamaması ve satıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için çalıştıklarını dile getiren Bakanlık, dikkat edilmesi gereken başlıkları şöyle sıraladı:

"Bilinçli bir tüketici olarak, gerçekten ihtiyaç duyulan mal-hizmet belirlenerek sadece bu ihtiyaçları gidermek amacıyla alışveriş yapılması, hem bu dönemde lojistik süreçlerin aksamasının önlenmesi hem de bireysel bütçenin dengelenmesi açısından mantıklı ve akılcı bir yaklaşım olacaktır. Yapılacak alışveriş öncesinde arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapmak, satıcı-sağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, ETBİS kaydı, güven damgası akreditesi vb.) ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığını hatta gerekirse satıcı-sağlayıcı hakkındaki şikayetleri ve bu şikayetlere ilişkin satıcı-sağlayıcıların müşteri destek planlarını incelemek olası mağduriyetlerin önüne geçecektir. Online alışverişin tüketicilere sağladığı en önemli avantajlardan olan malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurlarının kolay, hızlı ve ücretsiz bir biçimde karşılaştırma imkanı olduğu göz önüne alınarak benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılması fiyat konusunda aldatılmanın önüne geçecektir. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır."

Ticaret Bakanlığından Efsane Cuma Uyarıları Geldi

Sosyal medya üzerinden yapılan reklamlara da dikkat çeken Ticaret Bakanlığı, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

"Sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı-sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek de mağduriyetleri azaltacaktır. İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi ödeme güvenliği açısından önemlidir.

Güvenli e-ticaret için şunlara dikkat etmelisiniz: