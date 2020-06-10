Ticarette Dijitalleşme için Yeni Bir Karar Alındı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticarette dijitalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklanan bilgilere göre şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek. Ticarette dijital dönüşüm çalışmaları ile ilgili detaylar haberimizde.

Ticarette Dijitalleşme Dönemi Başlıyor

Ticaret Bakanı Pekcan, "MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulaması ile şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek" şeklinde konuştu.

E-belge uygulaması ile ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Pekcan, konuşmasına şu şekilde devam etti: