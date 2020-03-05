Ticari Sırları Çaldı, 179 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Eski Waymo (Google'a bağlı) mühendisi Anthony Levandowski’nin davası sonuçlandı. Ticari sır niteliğindeki bilgileri çalarak rakip firmaya satan Levandowski, mahkeme kararı sonrası şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Anthony Levandowski, Google’ın bir projesi olarak kurulan Amerikan otonom sürüş teknolojisi geliştirme şirketi Waymo çalıştığı dönemde şirketin ticari sırlarını Uber ile paylaşmakla suçlanmıştı. Dava sonuçlandı; mahkeme davacı taraf Google’ı haklı buldu. Mahkeme, Levandowski’nin şirkete 179 milyon dolar (yaklaşık olarak 1.1 milyar TL) tazminat ödemesi hükmüne vardı. Ancak Levandowski, bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek (tahmini mal varlığı 50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında) iflas bayrağını çekti. Uber, sözleşmenin şartlarına bağlı olarak ödemeyi üstlenmek zorunda kalabilir.

Levandowski, Waymo’da çalıştığı dönemde robotik araçlar üzerine yürütülen çalışmalardan elde edilen ticari sır niteliğindeki bilgileri Uber’e satmakla suçlanmıştı. Levandowski, göz altına alınıp hakim karşısına çıkarılmıştı. 2 milyon dolar kefalet ödeyerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.