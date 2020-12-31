Bilet Devine Rakibini Hacklediği İçin Rekor Ceza

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bilet satış ve dağıtım şirketi olan Ticketmaster rakibini hackleme cezasıyla karşı karşıya. Rakip şirket çalışanını işe alarak bilgisayarlara sızmayı planlayan Ticketmaster, bu komplo kapsamında 10 milyon dolar ödeyecek.

Ticketmaster, rakip bilet satıcısının ağına girdiğini ve bunun için 10 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ticketmaster'ın ana şirketi Live Nation, rakip bilet satıcısı CrowdSurge'den eski bir çalışanı işe aldığını ve CrowdSurge'un iç operasyonlarına karıştığını söyledi. CrowdSurge'a bağlı kullanıcı adları ve şifreler dahil olmak üzere pek çok bilgiyi çaldıklarını itiraf etti.

ABD Savcı Vekili Seth DuCharme yaptığı basın açıklamasında, "Ticketmaster çalışanları defalarca -ve yasadışı olarak- çalınan şifreleri kullanarak rakip bilgisayarlara yetkisi olmadan erişti. Bu erişimler, iş istihbaratını yasadışı bir şekilde toplamak için kullanıldı" ifadelerine yer verdi.

Ticketmaster, dosyalanan beş maddelik suç cezasını 10 milyon dolar ödeyerek kapatacak. Bu suçlar arasında sırasıyla; "bilgisayara izinsiz giriş yapma, korunan bir bilgisayara izinsiz giriş, dolandırıcılığın ilerletilmesi için bilgisayara sızma, şifre dolandırıcılığı ve rakip şirkete şantaj" olarak kesildi.

Ticketmaster'ın Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada bu hackleme girişimlerinin kabul edilebileceğini ancak 2017'de kovulan yalnızca iki çalışanı içerdiğini söyledi. Açıklamada, "Bu çalışanların eylemleri kurumsal politikalarımızı ihlal etti ve değerlerimizle tutarsızdı" denildi.

Ticketmaster'ın rakibini hackleme cezası ilk değil

Ticketmaster, daha önce Songkick (bir süre önce CrowdSurge ile birleşti) tarafından açılan bir hukuk davasından dolayı 110 milyon dolar ödemişti. 2018 yılındaki mahkeme Ticketmaster'ın, Songkick tarafından oluşturulan sistemlere sızmaya çalışmakla suçladı.

Ticketmaster Sanatçı Hizmetleri bölümünün eski Başkanı olan Zeeshan Zaidi, davayla ilgili olarak bilgisayar izinsiz girişleri ve dolandırıcılık için komplo kurma suçlarını kabul etti. ABD avukatlık bürosundan gelen mahkeme kayıtları, Zaidi'nin 2013 ile 2015 yılları arasında Songkick'in bilgisayar sistemlerine çeşitli vesilelerle eriştiğini söyledi.

Ayrıca mahkeme tarafından verilen ceza kapsamında Ticketmaster söz konusu cezayı ödeyecek, ancak yapması gereken birkaç özel yasak daha bulunuyor. Bunların arasında, yetkisiz bilgisayar saldırılarını tespit etmek ve önümüzdeki üç yıl için davranışları hakkında yıllık raporlar sunmak yer alıyor.