TikTok, 1 Milyar İndirilme Rakamına Ulaştı!

İster sevin, ister nefret edin ama TikTok internetin en güçlü platformlarından bir tanesine dönüşüyor. Analiz şirketi Sensor Tower ’ın paylaştığı verilere göre, popüler video uygulaması dünya genelinde bir milyardan fazla kez indirildi.

Yaptığı analizlerle mobil pazarın nabzını tutan Sensor Tower, son dönemin en popüler uygulamaları arasında yer alan TikTok ile ilgili çok çarpıcı veriler paylaştı.

Buna göre, Çinli ByteDance şirketinin video uygulaması, dünya genelinde bir milyardan fazla kez indirildi. Yalnızca ocak ayında 71 milyondan fazla yeni kullanıcı kazanan TikTok, etki alanını her geçen gün artırıyor.

Öte yandan Sensor Tower ’ın analizi, TikTok’un Çince Android sürümünü içermiyor. Çin’de Douyin ismiyle bilinen uygulamanın müthiş bir kullanıcı tabanı bulunuyor. Dolayısıyla Çinli kullanıcılar da hesaba katıldığı takdirde bu sayı önemli oranda artacaktır.

Elbette uygulama yüklemeleri aylık veya günlük aktif kullanıcı sayılarından farklı bir ölçüm. Zira uygulamayı indirdikten sonra silen birçok kullanıcı bulunuyor. Buna rağmen rakamlar, TikTok’un geçtiğimiz yıla kıyasla muazzam bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor.

Uygulama şu anda Apple'ın uygulama mağazası App Store'da YouTube ve Instagram'ın hemen arkasından 3’üncü sırada geliyor. TikTok’un son yıllardaki büyümesinin büyük bir kısmı, Aralık 2017’de ByteDance’ın, 1 milyar dolara yakın bir anlaşmayla müzik video uygulaması Musical.ly ile birleşmesinden kaynaklanıyor. İki uygulamanın tek çatı altında birleşmesi, TikTok'un 2018'in en popüler uygulamalarından biri olmasını sağlamıştı.

Söz konusu büyümenin önemli bir kısmının 2018’de gerçekleştiğini belirten Sensor Tower, uygulamanın geçtiğimiz yıl 663 milyon kez indirildiğini paylaştı. Facebook’un 2018’de tahminen 711 milyon kez, Instagram’ın ise yaklaşık 444 milyon kez indirildiğini düşündüğünüzde, bu sayı oldukça etkileyici görünüyor.