TikTok 2 Milyar Veri Kaydının Çalındığını Yalanladı

Bu ayın başlarında güvenlik araştırmacılarının, kullanıcıları tek tıklamayla hesap çalınma istismarına maruz bırakabilecek ciddi bir TikTok güvenlik açığını nasıl ortaya çıkardıkları bildirilmişti. Android uygulaması kullanıcılarını etkileyen bu sorun TikTok tarafından düzeltildi. Bununla ilgili iddialar elbette çabucak son bulmadı.

Bir TikTok sözcüsü bir muhabire güvenlik ihlaline dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi. Güvenlik uzmanları, TikTok kullanıcılarının şifrelerini değiştirmelerini ve çok dikkatli bir şekilde iki faktörlü kimlik doğrulamanın (2FA) etkinleştirildiğinden emin olmalarını tavsiye ediyor.

TikTok Kullanıcıları Güvenlik İçin Ne Yapmalı?

İddia edilen bir saldırıya ilişkin ilk raporlar 3 Eylül'de Breach Forums mesaj panosunda yayınlandı. Bu gönderide kullanıcı, iddia edilen çalıntı verilere atıfta bulunarak, "Henüz satmak mı yoksa halka açıklamak mı istediğimize karar vermedik." dedi.

Verilerin iki örneğine dair bir bağlantı ve bir dizi veritabanı tablosunun videosu yayınlandı. Rapor ayrıca veritabanından 2 milyar kayıt çıkarıldığını iddia ediyor.

Daha fazla bilgi için TikTok'a ulaşan yetkililere bir TikTok sözcüsü "TikTok, kullanıcılarımızın verilerinin gizliliğine ve güvenliğine öncelik veriyor. Güvenlik ekibimiz bu iddiaları araştırdı ve herhangi bir güvenlik ihlali kanıtı bulamadı." diyerek cevap verdi.

Şimdilik durum belirsizliğini korusa da TikTok kullanıcılarının şifrelerini değiştirmeleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmaları tavsiye ediliyor.