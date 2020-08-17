TikTok'u Bırakan ABD Başkanı Trump Triller Hesabı Açtı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, insanları adeta şaşkına çeviren adımlar atmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump Triller hesabı açtı. Triller uygulamasında tıpkı TikTok uygulamasında olduğu gibi eğlenceli kısa videolar oluşturulabiliyor. ABD Başkanı Trump'ın Triller uygulamasında oluşturduğu hesap ile ilgili detaylar haberimizde.

ABD Başkanı Trump Triller Hesabı Yoğun İlgi Görüyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çinli teknoloji firması ByteDance'a TikTok'un satılması için 90 gün süre vermişti. "ByteDance'ın ABD'nin ulusal güvenliğini bozacak şekilde harekete geçebileceğine inandıran kanıtlar var" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, ByteDance'ın 90 gün içerisinde TikTok'un ABD'den çekilmesini istiyor. Yani TikTok, 90 içerisinde ya ABD'li firmalara satılacak ya da ABD'de yasaklanacak.

The Verge'deki habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yine insanları oldukça şaşırtan bir adım atarak Triller uygulamasında hesap açtı. 14 Ağustos tarihinde Triller hesabı açan ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre içerisinde 3500 takipçi sayısına ulaştı. Donald Trump, Triller hesabı açtıktan hemen sonra bir tanıtım videosu yayımladı.

Yaklaşık beş milyon görüntülenmeye sahip olan tanıtım videosu dünya genelinde yoğun ilgi gördü. Tanıtım videosunda Donald Trump'ın "Ben teknolojide profesyonelim" sözü yer alıyor. Donald Trump, Triller platformunda oluşturduğu hesap üzerinden iki video daha yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu stratejisi Triller uygulamasının son bir ay içerisinde 700 binden fazla indirmeye sahip olmasını sağladı. TikTok'un rakibi Triller uygulaması, ilk olarak 2015 yılının Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Kısa videolar oluşturabilmenize olanak sağlayan uygulama, Android ve iOS platformlarında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu hamlelerine rağmen TikTok büyümeye devam ediyor. Tiktok, Nisan ayında dünya çapında 2 milyar indirmeye ulaştığını ve sadece 2020 yılının ilk çeyreğinde 315 milyon indirmeye ulaştığı açıklandı.