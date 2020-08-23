TikTok Başkan Trump'ın Baskılarına Karşı Dava Açıyor

Trump yönetiminin ulusal güvenlik tehdidi olmakla suçladığı Çinli popüler uygulama TikTok, bu baskılara mahkemeyle meydan okuyacağını söyledi: Tiktok, Trump yönetimine dava açıyor.

ABD Başkanı Trump, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin ortasında (6 Ağustos'ta) ABD'li şirketlere TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance ile anlaşmayı yapmamaları için 45 gün izin veren bir yönetim emri imzaladı. Bu, TikTok'un ABD'de yasaklanacağı veya ABD'li şirketlere satılması anlamına geliyor.

Tiktok ABD'ye neden dava açıyor?

Guardian'a göre TikTok, 6 Ağustos idari kararının Uluslararası Olağanüstü Ekonomik Güçler Yasasına mahrum bırakıldığını iddia ediyor. Ayrıca Çinli uygulama Beyaz Saray tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak sınıflandırılmasına da itiraz edecek.

TikTok yaptığı açıklamada "Yönetimin endişelerine şiddetle katılmasak da, yaklaşık bir yıldır yapıcı bir çözüm sağlamak için ABD yönetimiyle iyi niyetle uğraşmaya çalışıyoruz" dedi.

TikTok'u ABD'li yatırımcılar satın alabilir

45 günlük yönetim emrinin dahilinde ABD'li şirketlere satılması gündemde olan TikTok'un; Microsoft ve Oracle dahil olmak üzere potansiyel alıcılarla görüşmeleri devam ediyor fakat gelen bazı iddialara göre, ByteDance'ın ABD'li yatırımcıları da bu satın almaya katılabilir.

Hatırlayacağınız üzere Başkan Trump, TikTok'un federal çalışanların konumlarını takip etmek, insanlar hakkında şantaj için dosyalar oluşturmak ve kurumsal casusluk yapmak için kullanılabileceğini iddia ediyordu.