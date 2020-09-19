TikTok'tan ABD'ye Sert Uyarı: Haksız TikTok Yasağına Meydan Okuyoruz

TikTok, ABD Başkanı Trump'ın 20 Eylül Pazar gününden itibaren TikTok'un uygulama mağazalarında yasaklanacağını açıklamasına yanıt olarak, yürütme emrine haksız diyerek meydan okumayı planladığını söyledi.

TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada "Yasal süreç olmaksızın yürürlüğe giren ve Amerikan halkını ve küçük işletmeleri hem içerik hem de eğlence için önemli bir platformdan mahrum etme tehdidinde bulunan adaletsiz yürütme düzenine meydan okumaya devam edeceğiz" dedi.

ABD TikTok'u yasaklama kararını onayladı

Başkan Trump Tiktok'un Çinli bir şirkete ait olmasının ulusal güvenlik endişesi yarattığını ve TikTok'un ülke içinde faaliyet göstermeye devam edebilmesi Amerikan şirketine satması gerektiğini söyledi. Bu haftaki haberlere göre TikTok ortak olarak yazılım devi Oracle ile güçlerini birleştirmeyi kabul etmişti.

Ayrıca TikTok ABD hükümetine meydan okumasında diğer uygulamalara kıyasla daha önce benzeri görülmemiş düzeyde şeffaflık ve hesap verebilirlik gösterdiklerini söyledi.

Trump sakin olmalı, TikTok gibi Facebook da veri topluyor

Uzmanlar ise TikTok'un bu iddiasına katılmıyorken ABD şirketlerinin de veri topladığı belirtiliyor. Facebook gibi ABD'nin sahip olduğu diğer hizmetlerin de kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiğini söylüyorlar.

ABD'de 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan TikTok yasaklanmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Geçen gün çıkan haberlere göre Çinli şirket ByteDance, Instagram kurucusu Kevin Systrom'u TikTok CEO'su yapmak istiyor.