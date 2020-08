TikTok Trump'a Sitem Etti: TikTok'un Yasaklanması Kanunlara Aykırı

Bir süredir Çin'e veri sızdırdığı iddiasıyla TikTok'u yasaklayacağını söyleyen ABD Başkanı Trump'a ByteDance'dan yanıt geldi. Çinli firma, ABD yasalarına uymadıkları iddiası karşısında şok olduklarını söyledi.

Dünya hükümetleri tarafından yasaklanma riskiyle karşı karşıya olan TikTok en sonunda ABD'ye cevap verdi. ABD yasalarına karşı olmadıklarını vurgulayan TikTok, Çin hükümetine veri paylaşmadığını kanıtlamak istiyor. Şirketten yapılan açıklamada ABD hükümeti suçlandı.

"Herhangi bir işlem yapılmaksızın verilen son Yürütme Emri bizi şok etti. Yaklaşık bir yıldır, dile getirilen endişelere yapıcı çözüm sağlamak için ABD hükümeti ile iyi niyetli ilişki kurmaya çalışıyoruz. K arşılaştığımız şey ise hükümetin gerçeklere aldırış etmemesi, standart yasal süreçlerden geçmeden anlaşma şartlarını dikte etmesi"

