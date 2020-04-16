TikTok Aile Eşleşmesi Özelliği Sayesinde Ebeveyn Kontrolü Artacak

TikTok Aile Eşleşmesi özelliği yakın zaman sonra uygulamaya eklenirken, ebeveyn kontrolü detayları da artırılacak. TikTok bugün ebeveynlerin, çocuklarının TikTok hesapları üzerinde kısıtlamalar yapmasını sağlayan yeni bir özelliği devreye soktu. Aile Eşleşmesi adı verilen bu yeni özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının hesaplarını kendi hesaplarına bağlayarak direkt mesajları devre dışı bırakabilecek, içerik üzerinde denetleme sağlayabilecek ve ekran zamanı üzerinde kısıtlama uygulayabilecek.

TikTok, geçtiğimiz yıl 13 yaşın altındaki çocukların ebeveynlerinin izni olmadan hesap açmalarına izin vermesi nedeniyle ABD Federal Ticaret Komisyonu’na 5.7 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı. O günden beri TikTok, yasalara uygun olarak değişiklikler gerçekleştiriyor.

TikTok Aile Eşleşmesi nedir?

TikTok, ilk olarak Avrupa’da devreye giren Aile Güvenlik Modu ile ebeveynlerin uygulama üzerinde daha fazla kontrol elde etmelerini sağlamıştı. Bugün gelen özellik ise ebeveynlerin, sadece uygulamada geçirilen zamanı kontrol etmelerini sağlamayacak, aynı zamanda hesapların birbirine bağlanmasıyla ebeveynler, çocuklarının hesabını uzaktan kontrol edilebilecek.

Ailelerin, çocuklarının TikTok hesabına ulaşabilmeleri için çocukların hesabında yer alan QR kodunu taratması gerekecek. Çocuk, ebeveynlerinin hesabına erişimini istediği kapatabilecek olsa da bunu yapması durumunda ebeveynlere uyarı gidecek.

TikTok ebeveyn kontrolü özelliği detayları

TikTok'ta ekran zaman yönetimi özelliğine bakıldığında ise ebeveynler çocuklarının uygulamada geçirecekleri zamanı belirleyebillecekleri görülüyor. Ayrıca bu özellik kapsamında popüler içerik üreticileri, çocukların telefonu bırakmaları ve dijital dünya dışındaki etkinliklere yönlenmeleri için uygulamada karşılarına çıkacak videolar hazırladılar.

TikTok’a gelecek olan bir diğer özellik ise 30 Nisan’dan itibaren 16 yaşından küçük çocuklarda Direkt Mesajlar’ın devre dışı bırakılması olacak. Bu sayede TikTok'ta çocuklar için daha güvenli bir ortam oluşturulması hedefleniyor.