Tiktok Aile Eşleşmesine Yeni Bir Özellik Ekledi: İçerik Filtreleme

Sosyal medya platformu TikTok, geçen sene kullanıma sunduğu özelliklerden biri olan içerik filtrelemeyi Aile Eşleştirme eklentisi içinde kullanacak. Kullanıcı videolarını hashtaglerle kategorize edilmesine izin veren TikTok, bu özelliğin şu ana kadar yayınlanan en popüler güncellemeler arasında yer aldığını söyledi.

TikTok İçerik Filtreleme Özelliğinin Kullanım Alanını Genişletiyor

TikTok, yayınlamış olduğu yeni güncellemeyi uzmanlara danışarak aldığını belirtti. Genç ve çocuk kitlesinin yoğunlukta olduğu TikTok, getirmiş olduğu bu özellikle ebeveynler çocuklarının sosyal medya kullanımını takip edebilecek.

Bugün yayınladığı özellik hakkında TikTok, ailelerin ihtiyaçları için en iyi deneyimi seçmelerini sağlamakla gençlerin çevrim içi dünyaya katılma haklarına saygı duyma arasında bir denge tutturmak çok önemliydi. Bu noktada, gençlerin ebeveynlerinin eklediği anahtar kelimeleri varsayılan olarak görüntülemelerine izin vermesini doğru bulduklarını söyledi.

Filtrelenen kelimeler, uygulamada olgun veya karmaşık temalara sahip içeriklerin genç yaştaki kitlelere ulaşmasını engellemeyi amaçlayacak. İçerik Düzeyleri sisteminin içerisinde yer alan bu özellik, kişiselleştirilmiş bir katman olarak temsil edilecek. Yeni içerik filtreleme özelliği, en son sürüm yüklendikten sonra Aile Eşleştirme özelliği ile birlikte TikTok ebeveynleri tarafından kullanılabilir.