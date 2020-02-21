TikTok Aileler İçin Ek Güvenlik Önlemi Alıyor

En popüler video paylaşım uygulamalarından olan TikTok, gençlerin cep telefonu kullanımı ile ilgili ebeveynler için aile güvenliği modu denemeleri yapıyor. TikTok hesaplarını çocuklarıyla ilişkilendirmesine izin verecek uzaktan açıp kapatacak olan yeni mod şimdiden ilgi çekmeye başladı.

TikTok sadece ebeveynler değil, aynı zamanda dünyanın önemli bir bölümü tarafından eleştiriliyordu. Şirketin özellikle de uygunsuz içerikler karşısında sessiz kalması birçok tepki almasına neden olmuştu. Şimdi ise TikTok bu sessizliği bozmaya karar verdi.

TikTok çocuklar için kötü örnek olabiliyor

Platform tarafından sunulan bir özellik, uygunsuz içerikleri filtrelemeye ve mesajlaşmayı kapatmaya olanak tanıyor. Kısıtlı mod olarak adlandırılan özellik, TikTok'un 13 yaş sınırına rağmen uygulamayı kullanan çocuklar için olduğu söyleniyor.

İngiltere medya düzenleyicisi Ofcom tarafından yapılan yakın tarihli bir ankete göre, TikTok'un 2019'da 12-15 yaş arasındaki çocukların %13'ü tarafından tercih edildiği söylenmişti. TikTok hesapları olan veya bu amaçla bir hesap oluşturan ebeveynler, güvenlik ayarları ile kontrol sahibi olabiliyor.

Yetişkinlerin öncelikle uygulamayı her iki telefonda da açması, dijital refah ayarlarına gitmesi gerekiyor. Telefonlardan hangisinin kendilerine ait olduğunu hangisinin de çocuklarına ait olduğunu tanımlaması şart. Hemen ardından QR kod ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.