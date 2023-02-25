TikTok Akıllı Arabalara Geliyor! Mercedes'ten Çığır Açan Yenilik

Mercedes-Benz, otomotiv sektöründe bir ilke imza atarak, otomobillerinde TikTok, Zoom video konferansı, Angry Birds, Vivaldi web tarayıcısı ve Webex by Cisco uygulamalarını sunacağını duyurdu.

Şirketin yeni nesil E-Serisi modelinde yer alacak MBUX multimedya sistemi, aracın içinde yolculuk ederken yolcuların uygulamalara erişmesine imkan tanıyacak.

Sosyal Medya Deneyimi Araçlara Taşınıyor

Mercedes'in “Superscreen” adını verdiği bir ekran sayesinde sürücüler, park halindeyken TikTok uygulamasından video izleyebilecek. Ayrıca, yolcular da önlerindeki ekrana erişebilecek. Yolcu ekranı sınırlı bir görüş alanına sahip olacak ve bu nedenle sürücü, yolcu ekranında oynatılan TikTok videolarını izleyemeyecek. Sürücü takip sistemi, sürücünün nereye baktığını takip edecek. Böylece dikkat kayması sonucu olası kazalar engellenecek.

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, TikTok’un Asya pazarında çok önemli olduğunu belirtti. “Çin’de bir S-Serisi sahibinin ortalama yaşı 40 veya daha azdır” diyen Källenius, uygulamaları ülkelere göre seçtiklerini ve öncelik verdiklerini söyledi. Şirket, öncelikle en çok kullanılan müzik ve film uygulamalarını tercih ediyor.

Mercedes aynı zamanda 2024’te piyasaya sürülecek olan yeni nesil araçları için özel olarak geliştirdiği işletim sistemi MB.OS’un da detaylarını paylaştı. MB.OS, otomobilin kontrol sistemlerini ve multimedya sistemi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Mercedes ayrıca, lidar teknolojisinde faaliyet gösteren Luminar ile işbirliğini genişletiyor.

Bunların yanı sıra, Mercedes ve Google, uzun vadeli bir ortaklık yaptıklarını açıkladı. Anlaşma kapsamında, Google, Alman otomobil üreticisine navigasyon, haritalar ve YouTube hizmetlerini sunarken, Mercedes de kendi entelektüel mülkiyetini ve pazarını kontrol edebilecek. Şirketler, Google'ın bulut bilişim teknolojilerini kullanarak daha gelişmiş bir araç içi bilgi-eğlence deneyimi sunmayı hedefliyor.