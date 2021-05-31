TikTok Akımı Yüzünden Bir Çocuk Kendisini Yaktı

TikTok akımı, bir çocuğun yanlışlıkla kendisini yakmasına neden oldu. Üçüncü derece yanıklara maruz kalan 13 yaşındaki kız, hastanelik oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen korkunç olaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TikTok Akımı Bir Çocuğu Daha Hastanelik Etti

Sosyal medya platformlarında ortaya çıkan bazı akımlar, insanların sağlığını doğrudan etkileyebiliyor. Akıma katılmak isteyen kullanıcılar, çok büyük facialar ile karşı karşıya kalabiliyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan TikTok isimli sosyal medya uygulamasında aynaya alkol dökerek yazı yazma akımı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde yaşayan Destini Crane isimli bir çocuk, aynaya alkol dökerek yazı yazma akımına katılmaya çalıştı. Hürriyet'teki habere göre facia ile sonuçlanan olayda Crane, yanlışlıkla kendisini yaktı. Bunun üzerine Crane, hastaneye götürüldü.

Üçüncü derece yanıklara maruz kalan Crane, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar tarafından aktarılan bilgilere göre 13 yaşındaki çocuk, kolunu hareket ettirme kabiliyetini yitirdi. Yaşanan korkunç kazanın ardından çocuğun 3 ameliyat geçirdiği ifade edildi. Şu anda hayati tehlikesi bulunmayan Destini Crane'in tedavisinin hala devam ettiği belirtildi.

Destini Crane'in annesi Kimberly Crane, ABC News'e konu ile ilgili çok önemli açıklamada bulundu. Kimberly Crane, yaptığı açıklamada, oturma odasında annesi ile konuştuğu esnada kızının bağırdığını söyledi.

Kızının sesini duyduktan sonra hemen banyoya koşan Kimberly Crane, "Hemen gidip banyo kapısını açtım ve her şey yanıyordu. Destini yanıyordu. Banyodaki şeyler yanıyordu" ifadelerini kullandı.

TikTok Akımları Yüzünden Çocuklar Hastanelik Oluyor

TikTok'ta ortaya çıkan mıknatıslı piercing akımı da 65 çocuğun hastanelik olmasına neden olmuştu. Akıma katılmak isteyen TikTok kullanıcıları, piercing varmış gibi göstermek için dillerine süper manyetik toplar yerleştiriyor. Dillerine yerleştirdikleri süper manyetik topları yanlışlıkla yutan kişiler, çok büyük bir sağlık problemi ile karşı karşıya kalabiliyor.

İngiltere’de yer alan Ulusal Sağlık Servisi (NHS), söz konusu akım ile ilgili çok kritik bir uyarıda bulundu. NHS tarafından aktarılan bilgilere göre süper manyetik topları, yanlışlıkla yutulduğu takdirde bağırsak ya da kan damarlarını delebilir.

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