TikTok'ta Alışveriş Yapmak Shopify ile Gerçek Oluyor

TikTok alışveriş için Shopify ortaklığını duyurdu. Shopify, uygulama içi alışveriş özelliğini tanıtmak için TikTok ile olan iş birliğini anlattı. Bundan sonraki süreçte Shopify satıcıları TikTok'taki Alışveriş Sekmesinden ürün satabilir.

TikTok kullanıcıları, şimdiye kadar yalnızca reklamlar aracılığıyla yapabildikleri bir şey olan alışveriş özelliğine, uygulamadaki kısa videolar aracılığıyla doğrudan erişebilecek.

Kanadalı e-ticaret şirketi Shopify Salı günü yaptığı açıklamada, işletmelerin ödeme alabileceği, doğrudan çevrim içi mağazalarına bağlanan bir "mini vitrin" oluşturmak için TikTok profillerine alışveriş sekmesi eklediklerini söyledi. Hala test edilmekte olan alışveriş aracı ABD, İngiltere ve Kanada'daki satıcılar tarafından kullanılabilir, ancak önümüzdeki aylarda daha fazla bölgede kullanıma sunulacak.

Daha önce Shopify, TikTok ile satıcıların müşterileri çevrim içi mağazalara çeken "alışveriş yapılabilir" video reklamlar oluşturmasına olanak tanıyan bir anlaşma sağlamıştı.

Kullanıcıların TikTok üzerinden alışveriş yapmasına fırsat tanıyan ilk şirketlerden biri milyarder Kylie Jenner'ın markası olan Kylie Cosmetics oldu. Shopify'ın haber bültenine konuşan Jenner, “İşimi sosyal medya üzerine kurdum: Burası, hayranlarımın Kylie Cosmetics'deki yenilikleri aramaya ilk başladığı yer." ifadelerini kullandı.

Kylie Cosmetics'in kurucusu Jenner açıklamasına şöyle devam etti: “TikTok videoları oluştururken çok eğleniyorum ve ürünleri kullanan hayranlarımın gönderilerini paylaşmayı seviyorum. Bu nedenle Kylie Cosmetics'in müşterilerin doğrudan TikTok'umuzdan alışveriş yapmasına izin veren ilk kişilerden biri olması beni heyecanlandırıyor."

Shopify ile TikTok'ta alışveriş nasıl yapılır?

TikTok Küresel İş Çözümleri Başkanı Blake Chandlee, Shopify ile yapılan ortaklığı genişletmekten ve TikTok'u satıcılar için her zamankinden daha erişilebilir hale getirmekten heyecan duyduğunu söyledi. "Topluluğumuz, alışverişi keşif, bağlantı ve eğlenceye dayanan bir deneyime dönüştürerek markaların tüketicilerin dikkatini çekmesi için benzersiz fırsatlar yarattı" dedi.

Shopify satıcıları, Shopify'ın TikTok kanalı aracılığıyla TikTok Shopping pilotuna erken erişim talebinde bulunabilir, ancak haber bülteninde bunun nasıl yapılacağı açıklığa kavuşturulmadı. Erken erişim kayıt prosedürü ile ilgili daha fazla bilgi yakında paylaşılacaktır diye düşünülüyor.

TikTok'un sahibi Pekin merkezli şirket ByteDance, Çin pazarına yönelik ikiz video uygulaması Douyin'le birlikte büyük bir sosyal medya pazarını işletiyor. Pinterest ve Facebook'un sahibi olduğu Instagram sosyal medyadan satış konusunda bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da, sosyal medya aracılığıyla ürün satın almak henüz çok fazla yaygın değil.