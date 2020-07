Facebook, TikTok Alternatifi Lasso'nun Fişini Çekiyor

Facebook, geçtiğimiz günlerde Pinterest'e benzerliği ile dikkat çeken Hobbi uygulamasını kapatacağını açıklamıştı. Facebook, TikTok alternatifi Lasso uygulaması için de kapatma kararı aldı. Peki, Lasso ne zaman kapatılacak? Detaylar haberimizde.

TikTok'un bu kadar popüler hale gelmesi, diğer teknoloji firmalarının da dikkatini çekiyor. Facebook, TikTok'a rakip olabilmek için 2018 yılının kasım ayında Lasso uygulamasını kullanıma sunmuştu ancak uygulama, beklenilen ilgiyi göremedi. Bunun üzerine Facebook, TikTok'a rakip olarak kullanıma sunduğu Lasso uygulamasını kapatma kararı aldı.

Kullanıcılar, Lasso uygulamasının kapatılacağını push bildirim ile öğrendi. Kullanıcılara gönderilen push bildirime göre Lasso uygulaması, 10 Temmuz tarihinde kapatılacak. Lasso, tıpkı TikTok gibi kullanıcıların eğlenceli efektler ile kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak sağlayan bir platformdur.

Apparently Facebook is shutting down its TikTok clone Lasso 🧐 pic.twitter.com/E0qBUTQczz