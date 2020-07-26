Büyük İddia: TikTok Amerikalı Yatırımcılara Satılabilir!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olarak bilinen TikTok Amerikalı yatırımcılara satılabilir. Bu iddia sosyal medya gündemine bomba gibi düşmeyi başardı. Hadi gelin bütün detaylara birlikte göz atalım.

Gelen son sızıntılara bakıldığında ByteDance'in bazı ABD'li yatırımcılarla TikTok'ta çoğunluk hissesini satmayı görüştüğü ortaya çıktı. Öncelikle TikTok platformunun neden böyle bir karar aldığına bakalım. Bildiğiniz üzere ABD TikTok sosyal medya platformunun üzerine çok gidiyor. Özellikle de onların Çin hükümetine veri sağladığını sürekli dile getiriyor. TikTok tüm bu söylentilerden kurtulmak için önemli bir hamle yaptı.

Görüşmeler sonunda TikTok Amerikalı yatırımcılara satılabilir

ByteDance tarafından geliştirilen TikTok platformu, ABD baskılarından kurtulmak için yine ABD merkezli yatırımcılara satılabilir. Böyle bir durumda ABD hükümetinin TikTok gibi bir sosyal medya devine saldırmak için hiçbir medeni kalmıyor.

Ancak böyle bir durumda, ne yazık ki TikTok platformu Çin'e ait olmuyor. Bundan ziyade ABD merkezli bir uygulama olacağını söyleyebiliriz. Zaten ABD'nin istediği tam olarak buydu. Hatırlayacağınız üzere ülkenin Dışişleri Bakanı Mike pompeo TikTok uygulamasının yasaklanacağını söylemişti.

Dünya genelinde 800 milyon civarında aktif kullanıcıya sahip olan TikTok, ABD'li uzmanların ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildirmesine maruz kalıyordu. Bu durumdan sıkılan şirket, kısa bir zaman içerisinde New York ve California merkezli yatırımcılara satılabilir. Sizce sosyal medya devi tarafından alınacak bu karar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.