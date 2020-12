TikTok Anılar Devrede: Bu Yılı Nasıl Geçirdiğinizi Öğrenin!

Popüler video paylaşım platformu TikTok, 2020 yılının bitmesine sayılı günler kala yeni özelliği olan “Year on TikTok”u kullanıcıların deneyimine açtı. Sosyal medya kullanıcılarının bu yıl TikTok kullanarak kaydettiği tüm değerli anılara ulaşmanın kısa yolunu sunan şirket, 2021 yılına girmeden önce kullanıcıların bu yılki öne çıkan anılarını hatırlamasına olanak sağlıyor. TikTok anılar özelliği ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti TikTok, “Year on TikTok” isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu. Sosyal medya platformunun kullanıcıları yeni özellik sayesinde bu yıl en çok öne çıkan anılarına hızlı ve pratik bir şekilde erişebiliyor. Şirkete göre söz konusu özellik 2020 yılında kullanıcının uygulama içerisindeki faaliyetlerine göre hazırlanıyor.

Sosyal medya platformunun resmi Twitter hesabı üzerinden #YearOnTikTok hashtagi ile duyurulan özellk, kullanıcıların yıl içerisinde en çok paylaştığı ve beğendiği videoları da içerisinde barındırarak bir video hazırlıyor. Özelliğin temel amacının sosyal medya kullanıcılarının son bir yıl içinde uygulamayı nasıl kullandığını göstermek olduğu belirtiliyor. TikTok, kullanıcılara nasıl bir yıl geçirdiğini gösteren kişiselleştirilmiş video sunarken yıl boyunca yaptığı faaliyetleri analiz ediyor. Bu da anılar özelliğinin daha çok kullanıcıların uygulama içinde nasıl etkileşimde bulunduğuna odaklandığı anlamına geliyor.

Bu özellik aslında Facebook’taki “Anılar” özelliği ile oldukça benzer bir özellik. Facebook’un özelliğinin amacı, kullanıcıların uygulamayı yıl boyunca bulunduğu etkileşimlerle beraber nasıl kullandığını ve uygulamanın kullanıcıların hayatında ne kadar etkili bir rol oynadığını izlemelerini sağlamak. Kullanıcılara sunulan videonun amacı da kullanıcıların uygulama hakkında daha olumlu şeyler düşünme eğilimine yönlendirmek. “Year on TikTok” isimli bu özelliğin amacı da bir noktada Facebook’un özelliğinin amacı ile kesişiyor.

Your #YearOnTikTok might look a little familiar 😉 Watch it now to see the year wrapped up for you https://t.co/N55eN8gTp4 pic.twitter.com/2oBRxhIsNi