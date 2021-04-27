TikTok Avrupa'da Şeffaflık Merkezi Açıyor!

TikTok Avrupa'da içerik denetleme ve güvenliği sağlama konusunda nasıl bir çalışma yürüttüğünü gösteren bir şeffaflık merkezi açacağını duyurdu.

Çinli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilen popüler sosyal medya uygulaması TikTok, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların verilerini kötüye kullanıp kullanmadığının kesinleşmesi ve Çin'in emri ile hareket edip etmediği konusundaki endişelerin giderilmesi için uzun bir zamandır ulusal güvenlik soruşturmasının gözdesi olmaya devam ediyor.

Sosyal medya platformunun Çinli bir teknoloji devine ait ve Çin tarafından belirlenen veri yasalarına bağlı olduğu düşünüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki endişeler katlanarak çoğaldı ve kullanıcı verilerinin güvenliği üzerinde daha sık durulmaya başlandı.

TikTok Avrupa'da Ne Zaman Şeffaflık Merkezi Açacak?

TikTok, uluslararası çaptaki endişeleri ortadan kaldırmak için yeni bir adım atarak Avrupa'da bir şeffaflık merkezi açıyor. TikTok, yeni tip koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ettiği gerekçesini şeffaflık merkezinin şimdilik sanal olarak çalışmaya başlayacağını ancak planlarının 2022'de İrlanda'da gerçek bir merkez açmak olduğunu söyledi.

TikTok bir basın bülteninde yeni merkezin TikTok'taki topluluğun sosyal medya platformunu kullanırken daha güvende olmasını sağlamak için nasıl bir rol oynayacağına da yer verdi. TikTok'a göre platformu kullanıcılar açısından daha şeffaf hale getirecek merkez, sosyal medya uygulamasını bütün şeffaflığı ile göz önüne serecek. Bunların içerisinde platformun içeriklerle ilgili nasıl kararlar aldığı, topluluk kurallarının ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlalleri tespit etmek için nasıl bir yol izlendiği gibi birtakım bilgiler yer alacak.

TikTok'un güvenlik başkanı Cormac Keenan, Avrupa'da 100 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan topluluğun güvenini kazanması gerektiklerinin altını çizdi ve şeffaflık merkezinin insanların TikTok'u yaratıcılığın ortaya çıktığı ve eğlencenin yoğun bir şekilde görüldüğü bir yer haline getirmesine yardımcı olan ekibimizi ve teknoloji hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına katkı sağlama adımlarından bir sonraki olduğunu söyledi.

Platformla ilgili yapılacak daha birçok şeyin olduğunu belirten Keenan, Avrupa'nın dört bir yanındaki güvenlik uzmanlarını karşılamayı ve platformu daha iyi bir hale getirmek için geri bildirimler almayı dört gözle beklediğini ifade etti.