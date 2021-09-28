TikTok Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

TikTok aylık aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti, aylık aktif kullanıcı sayısı ile gündeme geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

TikTok Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1 Milyarı Aştı

Şu anda dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çinli şirket ByteDance, TikTok'un aylık aktif kullanıcı sayısının bir milyarı geçtiğini duyurdu.

TikTok, görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'dan çok daha hızlı bir şekilde 1 milyar aktif kullanıcıyı geçti. Öyle ki Instagram 2018 yılında kullanıma sunulmuştu ve 2018 yılında bu sayıya ulaşmıştı. Öte yandan TikTok 2016 yılında çıkmıştı ve sadece beş yılda bu başarıyı elde etti.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu TikTok'un ağustos ayındaki aylık kullanıcılarının ağustos 2020 tarihine kıyasla yüzde 25 oranında arttığı belirtildi. ByteDance'in piyasa değeri 2021 yılının haziran ayında 425 milyar dolar seviyesindeydi.

Sensor Tower tarafından paylaşılan bilgilere göre TikTok'un Çin versiyonu Douyin de dahil olmak üzere video tabanlı sosyal medya platformunun indirme sayısı 3,2 milyara ulaştı. Uygulamanın elde ettiği bu başarı, diğer şirketlerin TikTok özelliğini kendi platformlarına entegre etmesine yol açtı.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Reels isimli bir özelliği kullanıma sundu. Snapchat, kasım ayında Spotlight olarak isimlendirdiği özelliği tanıttı. Popüler video paylaşım platformu YouTube ise Shorts isimli özelliği kullanıcıların kullanımına sundu.

Instagram, Snapchat ve YouTube'un bu hamlesi, TikTok'un kullanıcı sayısında herhangi bir azalmaya neden olmadı. Aksine sosyal medya hizmeti büyümeye devam etti. Öyle ki App Annie tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan raporda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcı başına ortalama aylık kullanım süresi YouTube'da 22 saat iken, TikTok'ta 24 saat olduğu ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta ise bu miktarın YouTube'da 15 saat, TikTok'ta 23 saat olduğu belirtilmişti.

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