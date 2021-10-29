TikTok Bahşiş Verme Özelliğini Test Ediyor

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu TikTok, bahşiş verme özelliği üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde içerik oluşturucularına doğrudan bahşiş verebilecek. Jera Bean tarafından fark edilen özelliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

TikTok Bahşiş Verme Özelliği Ne Zaman Çıkacak?

Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler olmayı başaran TikTok, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. İçerik oluşturucusu Jera Bean, sosyal medya uygulamasında yeni bir özelliği fark etti.

Bean tarafından paylaşılan video, platformun bahşiş verme özelliği üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkardı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, tıpkı Twitter'daki gibi içerik oluşturucularına doğrudan bahşiş verebilme imkanına sahip olacak.

TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi olan Jera Bean tarafından yayımlanan videoya baktığımızda bahşiş verme özelliğinin yer aldığı sayfada bazı şartların listelendiğini görüyoruz. İçerik oluşturucularının en az 100 bin takipçiye sahip olması, yaş gereksinimi karşılaması ve topluluk kurallarına uyuyor olması gerekiyor.

Test süreci şu anda yalnızca sınırlı içerik oluşturucuları ile gerçekleşiyor. Söz konusu özelliğin ne zaman geniş çapta test edileceği ise bilinmiyor. Uygulamanın menüsü üzerinden yeni özelliğe erişebilen ve belirlenen kriterlere sahip olan kullanıcılar, test sürecine katılmak için başvuruda bulunabilir.

Başvurusu kabul edilen içerik oluşturucularına bir bildirim gönderilecek. Test sürecine dahil olan kullanıcıların profillerinde bir bahşiş butonu eklenecek. Kullanıcıların takipçileri, bu buton üzerinden belirli miktarlarda para gönderebilecek. Yeni özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

Yeni özelliğin test sürecine dahil olunabilmesine imkan tanıyan başvuru sayfasında gönderilen bahşişlerde herhangi bir kesinti olmayacağı ifadesi yer alıyor. Yani TikTok, gönderilen paralardan bir kesinti yapmayacak fakat bu durumun yalnızca test süreci için geçerli olabilme ihtimali mevcut. Şirketin bahşişten pay almayı planlayıp planmadığı bilinmiyor fakat bu muhtemel görünüyor.

Popüler sosyal medya hizmeti TikTok, yeni özellik ile ilgili bir açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Her zaman topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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