TikTok Benzeri Uygulama Facebook ve Snap'in İlgisini Çekiyor

The Information'a göre Facebook ve Snap bir süre önce TikTok benzeri platform olan Dubsmash ile görüşerek "milyonlarca dolar" karşılığında satın alma girişimlerini başlattı. TikTok benzeri Dubsmash nedir, TikTok yasaklanacak mı?

Dubsmash 2013'ten beri var olan eğlenceli senkronizasyon videoları oluşturmak geliştirilmiş bir sosyal platform. Facebook ve Snap'in bu uygulamaya olan ilgisi ise Trump yönetiminin TikTok'u yasaklama tehdidiyle ortaya çıkıyor.

Dubsmash ve diğer video paylaşım platformları, TikTok'un ABD'deki 100 milyon aylık kullanıcısını ele geçirmeyi hedefliyorken ayrıca son zamanlarda indirme ve kullanıcı sayısında artışlar yaşıyorlar. TikTok'a yönelik yasaklama tehditi ise kullanıcıları alternatif bulmaya sürükledi.

TikTok benzeri uygulamalar rağbet görüyor olsa da Dubsmash'in Snap ve Facebook ile satın alma görüşmelerinin artık aktif olmadığı dile getirildi. Snap sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ekibe hayranlık duyuyoruz, ancak satın almak için aktif görüşmelerde bulunmuyoruz." diyor.

Facebook ve Snap, TikTok'un popüler formatından yararlanarak kendi platformlarında da çalışıyorlar. Bu ayın başlarında Facebook, Instagram Reels'i piyasaya sürerken Snap ise videolar için müzik ekleme özelliği sunmaya başladı.