TikTok'a Benzeyen Instagram Tepkilere Yanıt Verdi

Arayüz konusunda değişikliğe giden Instagram, TikTok'a benzemeye başladı. Hatta Instagram'ın eski hâline gelmesi için internet üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı ve birçok ünlü isim bu kampanyayı destekledi. Şirketin CEO'su Adam Mosseri, bunun üzerine konuya dair açıklama yaptı.

Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak tanıyan TikTok, çok kısa süre içerisinde dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Video tabanlı bir platform olan TikTok'un yıllardır popülerliğini devam ettirmesi üzerine Instagram, arayüz konusunda bazı önemli adımlar attı.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram tarafından alınan kararlar, kullanıcı tarafında çok büyük bir tepki ile karşılaştı çünkü görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması, TikTok'a çok benzemeye başladı.

Instagram'ın TikTok'a benzemesini istemeyen kullanıcılar geçtiğimiz günlerde Change.org üzerinden bir imza kampanya başlattı. Şu anda 180 binden fazla imza toplayan kampanyaya katılan kişi sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Kampanyayı destekleyen kişiler arasında Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi ünlü isimler de bulunuyor.

Söz konusu kampanyaya katılan kullanıcılar kronolojik akışın geri getirilmesini, TikTok'a benzemeye çalışılmasının bırakılmasını, fotoğrafların öneminin kaybetmemesini ve içerik oluşturucularının dinlenmesini istiyor.

Kampanyanın notlarında Instagram'ın başlangıçtaki amacının fotoğraf paylaşmak olduğunun altı çizildi. Dolayısıyla şu anda çok fazla sayıda kişi, görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasının video içeriklerine odaklanmasını ve fotoğrafları arka plana atmasından memnun değil.

