Sular Durulmuyor: TikTok'a Bir Yasak Daha!

Reuters'in bir raporuna göre ABD Temsilciler Meclisi çalışanlarının popüler sosyal video uygulaması TikTok'u kişisel cihazlarında bulundurmaları yasaklandı.

Reuters'in haberine göre Meclis İdari Sorumlusu tarafından Salı günü meclistekilere gönderilen bir nota göre TikTok'un "bir dizi güvenlik sorunu nedeniyle yüksek risk" oluşturduğu için artık kişisel cihazlarında kullanılmasına izin verilmiyor.

Şu anda herhangi bir cihazında uygulamaya sahip olan meclis çalışanlarının uygulamayı silmesi gerekiyor ve TikTok'un gelecekte indirilmesine de izin verilmiyor. Meclis, Aralık ayının başlarında uygulamayı federal cihazlardan engellemek için kendi yasa tasarısını kabul eden ABD Senatosu'na benzer adımlar atıyor.

ABD Meclisinin TikTok Kullanımı Yasaklandı

Milletvekilleri, Çin merkezli ana şirket ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'un ulusal bir güvenlik tehdidi olabileceğinden endişe duyuyor. Kasım ayında FBI direktörü Christopher Wray, ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesini, uygulamanın "milyonlarca kullanıcı hakkında veri toplamayı kontrol ettiği" konusunda uyardı.

Geçen hafta kongre tarafından kabul edilen 1,7 milyon dolarlık harcama tasarısında TikTok'u devlet cihazlarında yasaklamaya yönelik bir tedbir yer alıyordu ancak bu yalnızca yürütme organı için geçerli, kongre için geçerli değil.

Bir TikTok sözcüsü yeni yasak hakkında yorum yapmadı ancak CNET'e şunları söyledi: "ABD'de TikTok ile ilgili tüm makul ulusal güvenlik endişelerini ele almak için ABD Yabancı Yatırım Komitesi ile iki yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Bu endişelerin tamamen çözülebilir olduklarına inanıyoruz."

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