TikTok Boğulma Challenge'ına Katılan Çocuk Hayatını Kaybetti

TikTok boğulma challenge 9 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlandı. ABD'li bir aile, 9 yaşındaki küçük çocuğun ölümünün ardından Cuma günü yas tutuyor. Aile üyeleri, TikTok'ta ortaya çıkan sosyal medya akımının çocuğun ölümüyle ilişkili olduğuna inanıyor.

9 yaşındaki çocuğun ailesi, TikTok'taki "boğulma challenge'ı" denedikten sonra çocuklarının öldüğünü söyledi. Belediyeden gelen ölüm duyurusuna göre, LaTerius Smith Jr. 10 Haziran 2021'de Memphis, Tennessee'de vefat etti. Genç sosyal medya kullanıcısı "eğlenceyi seven, enerji dolu, birçok hayata dokunan neşe yumağı" olarak tanımlanıyordu.

TikTok boğulma challenge yüzünden bir hayat daha karardı

WREG tarafından bildirilen rapor, LaTerius'un aile üyeleri tarafından yatak odasında boynunda bir kemerle ölü halde bulduğunu söylüyor. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuğun aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Genç TikTok kullanıcısının akrabası Barbara Williams WREG'e verdiği demeçte, "Tabutun içinde yatan bebek, büyüme fırsatını bile göremedi. Biliyorsun, bazı insanların çeşitli sitelere aptalca şeyler koyması yüzünden hayatı sona erdi" dedi.

Aile, LaTerius'un ölüm sebebini araştırdı ve TikTok'taki bir challenge yüzünden hayatını kaybettiğini iddia etti. Kullanıcıları bir boğulma durumundan kurtulmaya teşvik eden "TikTok boğulma challenge" 9 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuş olabilir.

Williams, "TikTok'ta çocukların boğulmaktan nasıl kurtulacağını gösteren bir tür video olduğunu öğrendik. Zorluk (bu ipten) kurtulmaktı. Ama o dokuz yaşında, bundan nasıl sağ çıkacak?" ifadelerini kullandı.

Williams, diğer ebeveynleri çocuklarının sosyal medya kullanımını izlemeye, gerekirse siteleri engellemeye çağırırken, "Onları 24 saat izleyemeyeceğinizi biliyorum, ancak yapabileceğiniz şey, sadece bir hayat kurtarmanız gerekiyor" dedi. Ayrıca ailelerin çocukların görebileceği çevrim içi şeyler konusunda eğitimli olması gerektiğini aktardı.

LaTerius, TikTok videosu çekmeye çalışırken hayatını tehlikeye atan ilk çocuk değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Destini Crane isimli bir çocuk, aynaya alkol dökerek yazı yazma akımına katılmaya çalıştı. Üçüncü derece yanıklara maruz kalan Crane, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar tarafından aktarılan bilgilere göre 13 yaşındaki çocuk, kolunu hareket ettirme kabiliyetini yitirdi.

Yaşanan korkunç kazanın ardından çocuğun 3 ameliyat geçirdiği ifade edildi. Şu anda hayati tehlikesi bulunmayan Destini Crane'in tedavisinin hala devam ettiği belirtildi. Ayrıca Mayıs ayında İngiltere'de 11 yaşındaki bir çocuğun TikTok akımına katılmak için manyetik topları yuttuktan sonra "hayatı için savaştığı" bildirilmişti.