TikTok, ABD ile Anlaşamazsa ByteDance Şirketinden Ayrılacak

Bloomberg News'in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Çinli şirket TikTok, ABD'nin ulusal güvenlik riskleriyle ilgili endişelerini gidermeye yardımcı olmak için ana şirket ByteDance'ten ayrılmayı düşünüyor.

Bloomberg'in haberine göre bir satış veya ilk halka arzla sonuçlanabilecek bir elden çıkarma son çare olarak görülüyor ve yalnızca şirketin ABD ulusal güvenlik yetkilileriyle yaptığı mevcut teklifin onaylanmaması durumunda bu yola başvurulacak.

Tiktok, Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından ulusal güvenlik incelemesinden geçiriliyor ve geçen yıl "Teksas Projesi" olarak adlandırılan yeni bir plan kapsamında bir dizi önlemi uygulamayı kabul etmişti.

ABD'nin TikTok'a Dair Endişeleri Sürüyor

TikTok, 100 milyondan fazla Amerikalı tarafından kullanılıyor ve kullanıcı verilerinin Çin hükümetinin eline geçerek Batı'nın güvenlik çıkarlarına zarar verebileceği endişesiyle giderek daha fazla eleştiriliyor. TikTok İcra Kurulu Başkanı Shou Zi Chew'in önümüzdeki hafta ABD Kongresi önüne çıkması bekleniyor. Güçlü bir ulusal güvenlik organı olan CFIUS, 2020 yılında oybirliğiyle ByteDance'ın TikTok'u, kullanıcı verilerinin Çin hükümetine aktarılabileceği endişesiyle elden çıkarmasını tavsiye etmişti.

TikTok ve CFIUS, veri güvenliği gereksinimleri konusunda iki yıldan uzun bir süredir müzakere ediyor. TikTok, titiz veri güvenliği çalışmaları için 1,5 milyar dolardan fazla harcadığını ve casusluk iddialarını reddettiğini belirtiyor.