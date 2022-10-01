TikTok Canlı Alışveriş Hizmetini Başlatmayı Planlıyor

TikTok'un Kuzey Amerika'da bir satın alma ve satış platformu olan Los Angeles merkezli TalkShopLive ile ortaklık kurarak bir canlı alışveriş hizmeti başlattığı bildiriliyor. The Financial Times Cumartesi günü iki isimsiz kaynağa atıfta bulunarak, şirketlerin anlaşmayı sonuçlandırdığını ancak henüz hiçbir şeyin imzalanmadığını bildirdi.

Şu anda insanlar TikTok'tan ürün satın alabiliyor ancak bunu sadece şirketler tarafından yapılan sponsorlu gönderiler aracılığıyla gerçekleştirebiliyorlar. TikTok kısa süre önce Penguin Random House ile ortaklık kurdu, böylece kullanıcılar bir gönderide yayıncının kitaplarından birinden bahsettiğinde, yayın hakkında bilgi içeren özel bir sayfaya işaret eden bir bağlantı ekleyebilmeye başladılar.

Sosyal Medyada e-Ticaret Hızla Artıyor

Sosyal medyadaki e-ticaret işi diğer şirketleri de cezbetmeye başladı. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, 2016'da Facebook Marketplace'i başlattı ve birkaç yıl sonra özelliğin 1,1 milyar kullanıcıya sahip olduğunu söyledi. Şirket, 2021 için Marketplace gelirlerini yayınlamadı. Ağustos ayında ise Meta, televizyon alışveriş kanalına benzer bir özellik olan Facebook Live Shopping'i kapattığını söyledi.

TikTok, Avrupa'da alışveriş özelliklerini denedi ancak satış hedeflerine ulaşamayınca bu projeyi sonlandırdı. Çinli bir dijital pazarlama şirketi olan SEO Agency China'ya göre TikTok'un Çin'deki kardeş sitesi Douyin'de canlı alışveriş, Nisan 2020 ile 2021 arasında 10 milyardan fazla ürün sattı.

Gelecekte bir şekilde pek çok sosyal medya şirketi e-ticareti hizmetine monte edecek gibi görünüyor ve bu çalışmalar, gelecekte göreceğimiz projelerin temelleri olacak.