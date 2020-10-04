TikTok Canlı Yayın Sırasında Kan Donduran Görüntüler!

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok'ta bir canlı yayın yapılırken korkunç bir olay meydana geldi. TikTok canlı yayın sırasında yaşananlar kan dondurdu. TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de çoğunlukla kırsal yaşamla ilgili videolar yayımlayan 30 yaşındaki Lamu isimli kadın, sosyal medya uygulamasında canlı yayın yaptığı sırada eski eşi tarafından üzerine benzin döküldü ve yakıldı. Sosyal medya uygulamasında yapılan canlı yayına katılan kullanıcıların şahit olduğu yayınla ilgili detaylar haberimizde.

TikTok Canlı Yayın Sırasında Yaşanan Korkunç Olay!

TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de genellikle kırsal yaşam videoları yayımlayan 30 yaşındaki kadın, Çin medyasında yer alan haberlere göre sosyal medya platformunda canlı yayın gerçekleştirirken eski kocası tarafından üzerine benzin döküldü ve yakıldı. Çin medyasındaki haberlere göre kadının evinin kapısını bir satırla kıran ve elindeki benzin bidonu ile içeri giren bir süre önce boşandığı eşi, 30 yaşındaki kadının üzerine bidonun içindeki benzini döktü ve ateşe verdi. TikTok canlı yayın başladıktan kısa bir süre ekran kararmaya başladı.

Jinchuan bölgesinde yer alan görevli polisler, eşi tarafından üzerine benzin dökülen ve ateşe verilen kadın bölgede yer alan bir hastaneye kaldırıldığını ve o hastaneden de Sichuan bölgesindeki bir hastaneye nakdedildiğini açıkladı. Vücudunun yüzde 90'ı yanan kadın 16 gün boyunca komada kaldı ve 30 Eylül tarihinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının eski eşi, Beijing Youth Daily sitesinde yer alan habere göre evlilikleri sırasında Lamu'ya şiddet uyguluyordu. Lamu'nun kendisine şiddet uygulayan eşinden mayıs ayında boşandığı ve mahkeme çocuklardan birinin velayetini anneye birinin velayetini ise babasına verildiği belirtildi. Lamu'nun kocası, kendisiyle yeniden evlenmezse çocuklardan birini öldüreceğini söyledi. Lamu, söz konusu tehdit yüzünden eski kocasıyla yeniden evlenmek zorunda kaldı ancak evlendikten bir süre sonra evden kaçtı.

Lamu daha sonra tekrardan evlendiği kocasıyla yeniden boşandı ve mahkeme bu kez iki çocuğun velayetini de anneye verdi. Polisler, kadının eski kocasının 14 Eylül tarihinde kasten insan öldürme şüphesi ile gözaltına alındığını ve soruşturmanın hala devam ettiğini ifade etti. Çin'de yaşanan bu korkunç olay ile ilgili Weibo'da yetmiş milyondan fazla gönderi paylaşıldı.