TikTok Canlı Yayın Platformu ile Twitch'e Rakip Oluyor!

TikTok canlı yayın platformu için bazı testler gerçekleştirmeye devam ediyor. Popüler sosyal medya platformu, TikTok Live Studio olarak isimlendirdiği hizmet ile birlikte Twitch'e rakip olmaya hazırlanıyor.

Kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan sosyal medya hizmeti, TikTok Live Studio isimli canlı yayın hizmetini Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda test ediyor. Görünüşe göre şirket, Twitch isimli canlı yayın platformuna rakip olacak.

Şu anda test aşamasında olan TikTok Live Studio programı TikTok'un internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bilgisayara kurma işlemini tamamladıktan sonra programa TikTok hesabı ile giriş yapılabiliyor ve doğrudan canlı yayın yapılabiliyor.

Sosyal medya hizmetinin canlı yayın programında sohbet özelliği mevcut. Yayıncılar, programa entegre edilen sohbet özelliği sayesinde izleyiciler ile iletişim kurabilecek. Sohbet ekranı tıpkı Twitch gibi sağ tarafta yer alıyor.

Zack Bussey, platformu bilgisayarına kurduktan sonra bazı ekran görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan görselere baktığımızda ayarlar sayfasında video kalitesi kategorisinde 1080p seçeneği bulunuyor.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNews pic.twitter.com/SOxJshxWy7