TikTok Canlı Yayın Platformu ile Twitch'e Rakip Oluyor!

TikTok canlı yayın platformu için bazı testler gerçekleştirmeye devam ediyor. Popüler sosyal medya platformu, TikTok Live Studio olarak isimlendirdiği hizmet ile birlikte Twitch'e rakip olmaya hazırlanıyor.

TikTok Canlı Yayın Platformu Neler Sunuyor?

Kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan sosyal medya hizmeti, TikTok Live Studio isimli canlı yayın hizmetini Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda test ediyor. Görünüşe göre şirket, Twitch isimli canlı yayın platformuna rakip olacak.

Şu anda test aşamasında olan TikTok Live Studio programı TikTok'un internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bilgisayara kurma işlemini tamamladıktan sonra programa TikTok hesabı ile giriş yapılabiliyor ve doğrudan canlı yayın yapılabiliyor.

Sosyal medya hizmetinin canlı yayın programında sohbet özelliği mevcut. Yayıncılar, programa entegre edilen sohbet özelliği sayesinde izleyiciler ile iletişim kurabilecek. Sohbet ekranı tıpkı Twitch gibi sağ tarafta yer alıyor.

Zack Bussey, platformu bilgisayarına kurduktan sonra bazı ekran görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan görselere baktığımızda ayarlar sayfasında video kalitesi kategorisinde 1080p seçeneği bulunuyor.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNews pic.twitter.com/SOxJshxWy7 — Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021

Bussey tarafından aktarılan bilgilere şu anda basit bir kullanıma sahip olan program oyun kaydı, program kaydı gibi çeşitli seçenekler sunuyor. Ek olarak, programın sohbet tarafında kelime filtreleme, yorumları devre dışı bırakma gibi seçenekler bulunuyor.

Programın şu anda yalnızca Windows sürümü mevcut ancak yakında telefon ve oyun konsolu sürümü de gelecek. Test sürecindeki PC sürümü, yalnızca bazı ülkelerdeki birkaç bin kullanıcılara sunuldu. Bu sebepten ötürü programa kullanıcıların tamamı erişemiyor.

TikTok'un söz konusu canlı yayın hizmetini piyasaya sürmesi ile birlikte Twitch ve YouTube Gaming gibi canlı yayın hizmetlerinin yanına bir isim daha eklenecek. Böylelikle kullanıcıların canlı yayın izlemek için tercih edebilecekleri bir platform daha olacak.

Sosyal medya platformunun TikTok Live Studio için yayımladığı görsellere göre oyun yayını izleyen kişilere hitap edilecek. TikTok'un canlı yayın programı elbette OBS ya da Streamlabs gibi yazılımların sunduğu gelişmiş özelliklere henüz sahip değil.

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