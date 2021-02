TikTok Canlı Yayın Tekrarı İzleme Özelliği Duyuruldu!

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından TikTok, içerik oluşturucularının gerçekleştirmiş olduğu canlı yayınları gelecekte yeniden oynatmalarına ve hatta indirmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliğini tanıttı. TikTok canlı yayın tekrarı izleme özelliğine ilişkin merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Bugün herhangi bir sosyal medya platformunda (Instagram, Facebook ve çok daha fazlası) herhangi bir zamanda canlı yayın başlatabiliyor ve yayına izleyici olarak katılan herkesle eş zamanlı olarak iletişim kurabiliyor, onların sorularını yanıtlayabiliyoruz.

Video içeriklerine duyulan yoğun ilgi ile YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime, BluTV ve çok daha fazlası kullanıcı sayısı bakımından önemli bir büyüme gördü. Eğlence sektörünün önde gelen isimleri haline gelen bu platformlar, kullanıcılara sunduğu sonsuz içerik yelpazesi sayesinde sayısız internet kullanıcısının kullanmak istediği platformlar oldu.

Video içeriklere benzer şekilde canlı yayınlar da aynı şekilde ilgi görmeye başladı. Örneğin dünya çapında popüler olan canlı yayın platformlarından Twitch'in bugün milyonlarca izleyicisi ve içerik oluşturucusu bulunuyor. Bu platformdaki kullanıcılar, canlı yayın başlatanların yayınına katılarak onlara soru yöneltebiliyor, onlarla sohbet edebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyor. Başkalarının yayınına seyirci olarak katılanlar aynı zamanda başkaları tarafından izlenebilecek canlı yayınlar başlatıp gelen sorulara cevap verebiliyor.

Yediden yetmişe her kitleden içerik oluşturucunun ve izleyicinin katılımı ile popülerliğine popülerlik katan TikTok şimdi de canlı yayınların gittikçe büyüyen popülaritesinin farkında olarak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kısa süreli videolarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken platformun üzerinde çalıştığı yeni özellik, sosyal medya uygulamasında başlatılan canlı yayınların tekrar izlenebilmesine ve tekrarın indirilebilmesine olanak sağlıyor.

Yeni özelliğin tam olarak ne zaman geleceği belli olmasa da sosyal medya kullanıcılarının küçük bir kısmına gösterilmeye başlandı. Kullanıcılar, özelliğin bu yılın sonuna kadar herkesin kullanımına açılmasının muhtemel olduğunu düşünüyor.

