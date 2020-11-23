TikTok Canlı Yayınlar İçin Kullanışlı Bir Özellik Alıyor!

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden bildirmesiyle ünlü sosyal medya analisti Matt Navarra, kısa bir süre önce son zamanların en çok sevilen ve en çok kullanılan uygulaması TikTok’a gelecek ilgi çekici bir güncelleme hakkında tweet yayımladı. Navarra’nın paylaştığı tweete göre TikTok canlı yayınlar için kullanışlı bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

TikTok Canlı Yayınlar Özelliği Geliştiriliyor

Sosyal medya analisti ve yorumcusu Matt Navarra, kısa bir süre önce yayımladığı bir tweette şu anda dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok’a gelecek bir güncellemenin detaylarını paylaştı. Navarra’nın tweetine göre TikTok canlı yayınlar özelliğini içerik oluşturucuları tarafından daha kullanışlı bir hale gelecek bir biçimde geliştirmeye başladı.

Matt Navarra’nın yayımladığı tweette yer alan ekran görüntülerine göre canlı yayın özelliğine içerik oluşturucularının sık sık başvuracağı bir araç geliyor. Canlı yayın özelliğine eklenecek bu araçla birlikte sosyal medya platformundaki içerik üreticileri canlı yayınlarının istatistiklerine bakma imkanına sahip olacak. TikTok’un getireceği araç kullanıcıların TikTok’taki tüm hareketlerinin yanına bir sekme şeklinde ekleniyor.

New! TikTok shows analytics for live streams



h/t @Sphinx pic.twitter.com/Kvbm5plIew — Matt Navarra (@MattNavarra) November 20, 2020

İstatistikler sayfasına eklenen yeni sekme açıldığında kullanıcıya son 7 gün ile 28 gün arasındaki canlı videoların istatistikleri gösteriliyor. Bu istatistikler bölümünde canlı yayınların toplam görüntülenme sayısı, kazandığı takipçiler, canlı yayınlarda harcanan toplam süre ve toplam görüntüleme sayısı gibi bilgiler yer alıyor.

Yeni özellik, sosyal medya kullanıcılarının başlattığı canlı yayınların istenen görüntüleme sayısını elde etmede başarılı olup olmadığını veya içeriklerinin daha fazla yeni takipçi çekecek kadar ilginç olup olmadığını öğrenmesini sağlayacaktır. Tüm bu bilgilere sahip olmak, içerik oluşturucularının bakımından büyük öneme sahip. YouTube’un tüm içerik oluşturucularına derinlemesine analizler sunmasının nedeni aslında içerik oluşturucularının daha iyi içerik oluşturmasını istemesidir. Bu analizler, içerik oluşturucularının başarılı olup olmadıklarını öğrenmelerine ve nerede hata yaptıkları konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

İçerik konusunda başarılı sonuçlar elde etmek için içeriklerini iyileştirmeye ve strateji geliştirmeye odaklanmış bir içerik üreticiyseniz bu özellikten faydalanmak sizin için iyi bir fikir olabilir.