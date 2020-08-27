Flaş Gelişme: TikTok CEO'su İstifa Etti!

TikTok, şu anda en çok konuşulan sosyal medya platformu ve popülerliği zirve noktaya ulaşan platformu satın almak isteyen çok sayıda büyük teknoloji devi var. Bununla birlikte Amerika Başkanı Trump, TikTok’a büyük baskı yapıyor, hatta TikTok bu baskılara dayanamayıp dava bile açtı. Bugün beklenmeyen bir gelişme yaşandı; TikTok’un CEO’su Mayer istifa dilekçesini yazdı. TikTok’un CEO’su neden istifa etti? haberimizde.

TikTok CEO'su Neden İstifa Etti?

TikTok’un CEO’su Keyin Mayer, çalışanlara hitaben kaleme aldığı mektupla istifa kararını ve gerekçelerini duyurdu. Mayıs ayında platformun başına geçen isim, istifa kararını siyasi ortamın keskin bir şekilde değişmesi sebebiyle aldığını belirtti. İstifa kararını almadan önce kurumsal değişikliklerin neleri getireceğini ve bunun üstlendiği küresel rol için ne anlama geldiği konusunda ciddi muhasebe yaptığı ifade eden Mayer’in kararının ardından TikTok da “TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Son birkaç ayın siyasi dinamiklerinin Kevin’ın rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini takdir ediyor ve kararına tamamen saygı duyuyoruz. Şirkette geçirdiği zaman için kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.” açıklamasında bulundu.

TikTok Amerika'da Neden Yasaklanacak?

Amerika Başkanı Trump, Çinli şirketlerin geliştirdikleri mobil uygulamaların kişisel bilgileri toplayıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanılabileceğini düşünüyor. Bu nedenle TikTok’un Çin’in kontrolünde olmamasını, Microsoft gibi Amerika merkezli bir şirketin bünyesinde olması gerektiğini söylüyor. TikTok, 15 Eylül’e kadar bir Amerikalı şirket tarafından satın alınmazsa kapatılacak.