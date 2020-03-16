TikTok Çin Hükumetine Çalışmadığını Göstermek İstiyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasına giren video paylaşım uygulaması TikTok, üzerindeki kara bulutları atmak için harekete geçti. Uygulamanın geliştiricisi ByteDance, Çin Hükumetine çalışmadığını göstermek adına Çinli moderatörlerin Çin dışından gelen videolara artık müdahale etmeyeceğini duyurdu.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in vatandaşlarından bilgi toplanmasından rahatsız olarak Çin kaynaklı birçok uygulamayı yasaklamaya başlamıştı. Başta Huawei olmak üzere çeşitli Çin merkezli şirketlere yaptırımlar uygulamaya başlayan ABD, Avrupalı müttefiklerinin de Çinli şirketlerden uzak durmalarını istiyordu.

Kısa bir süre ABD devlet kurumlarında çalışanların TikTok kullanmaları yasaklanırken, ByteDance ise verileri başka devletlere vermedikleri üzerine çeşitli argümanlar geliştiriyordu. Kullanıcılarının uygulamaya güvenini artırmak üzerine çeşitli yenilik yapma yoluna giden şirket, bugün ilk adımını attı.

TikTok'tan Çinli Moderatör Hamlesi

Kullanıcılarına karşı daha şeffaf olmak ve kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak üzerine harekete geçen ByteDance, Amerika Birleşik Devletleri'nde şeffaflık ofisi açmıştı. Verilerin nasıl toplandığını ve işlendiğini göstermek üzerine açılan merkez, herkes tarafından ziyaret edilebiliyordu. Böylece verilerin hangi sunucularda, kimler tarafından işlendiği ve toplandığı net şekilde ortaya çıkıyordu.

Bunu bir adım daha ileriye götürmeye kararlı olan TikTok, bugün yaptığı açıklama ile moderatör konusunda değişiklikler yaptığını duyurdu. Kısa süre sonra yapılacak değişiklikler ile Çinli moderatörlerin Çin dışındaki videolara müdahale etmelerinin engelleneceği söylendi. Böylece uygulama üzerinden yayınlanan videoların, Çin tarafından belirlenmediğine dair yeni bir güvence daha oluşturulduğu aktarıldı.