TikTok Çin Versiyonu Kullanım Rekoru Kırıyor! Günlük 600 Milyon Kullanıcı

Popüler kısa video paylaşım uygulaması TikTok Çin versiyonu Douyin, Ağustos ayı itibarıyla günlük 600 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Sosyal medya kullanımında rekora imza atan TikTok Çin versiyonu, global pazarın da gündeminden düşmüyor.

Son zamanlarda ABD'de yasaklanması veya satılması gündemde olan TikTok'un Çince sürümü Douyin'de işler gayet iyi gidiyor. ByteDance China CEO’su Kelly Zhang 22 milyonu aşkın içerik oluşturucunun geçen yıl platformda 41,7 milyar yuan (6,15 milyar dolar) kazandığını söyledi.

TikTok videosu çekenlere para ödenecek

Şirket ayrıca yaratıcıları desteklemek ve gelecek yıl gelirlerini ikiye katlayarak 80 milyar yuan’a çıkmak için 10 milyar yuan değerinde trafik kaynağı yatırımı planladıklarını duyurdu. TikTok'un Çin versiyonuna düşünülen bu yatırım haricinde global TikTok uygulaması da destek paketi almaya başlayacak.

TikTok en hızlı büyüyen sosyal platform

TikTok ise Temmuz ayında yaklaşık 700 milyon aylık aktif kullanıcı ve 2 milyardan fazla global indirme rakamına ulaştığını bildirdi. Hem Douyin hem de uluslararası versiyonu olan TikTok, şu anda en değerli Çinli teknoloji şirketlerinden biri olan ByteDance için büyük bir yol kat etti.

TikTok yasaklanıyor mu?

Tüm bu rakamlara rağmen TikTok ana pazarda gizlilik ihlali ve veri sızdırma iddialarıyla karşı karşıya. Daha önceden Hindistan'da yasaklanan TikTok, son zamanlarda ise ABD Başkanı Trump'ın dikkatini çekiyor. ABD tarafından yürütmelik emrine göre TikTok herhangi bir ABD'li şirkete satılmazsa ülkede yasaklanması söz konusu.

ByteDance, Microsoft’un TikTok ABD operasyonlarını satın alma teklifini reddetti ve bunun yerine Oracle’ın TikTok ortağı olacağını ve kurumsal yazılım devinin TikTok’un işinde önemli bir pay alacağını söyledi.