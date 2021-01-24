TikTok 10 Yaşındaki Çocuğun Ölümünün Ardından Yasaklanıyor

TikTok çocuk ölümünün ardından yasaklanıyor. TikTok için video çekmek isteyen 10 yaşındaki bir kızın kendini boğduğu ve evin banyosunda ölü bulunduğu aktarıldı. İtalya'da büyük ses getiren bu olay, bütün dikkatlerin TikTok'un üzerine çevrilmesine yol açtı.

İtalyan savcılar, video paylaşım ağı TikTok'ta bir "blackout challenge" kapışmasına katıldığı iddia edilen 10 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma, İtalya'nın yaşı kanıtlanamayan kullanıcılar için TikTok'a erişimi geçici olarak engellediğini duyurmasıyla geldi. TikTok'un hüküm ve koşullarına göre kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekmekte. Ancak 10 yaşındaki kızın TikTok videosu çekerken ölmesi Avrupa'da büyük ses getirdi.

10 yaşındaki kızın banyoda TikTok videosu çekerken boğulduğu ve beş yaşındaki kız kardeşi tarafından fark edildiği aktarıldı. Palermo hastanesine götürülen kızın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

TikTok ise Cuma günü yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki kızı bu tür bir kapışmaya teşvik edebilecek herhangi bir içerik tespit edemediklerini, ancak yetkililere "olası intihar" konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

Bir TikTok sözcüsü, "TikTok topluluğunun güvenliği mutlak önceliğimizdir, bu nedenle tehlikeli olabilecek davranışları teşvik eden, destekleyen veya yücelten hiçbir içeriğe izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

La Repubblica gazetesine açıklamalarda bulunan kız kardeş, ablasının “bilinç kaybına yol açan bir video" çektiğini aktardı. 10 yaşındaki talihsiz kızın babası ise, "Hiçbir şey bilmiyorduk. Böyle bir oyuna katıldığını bilmiyorduk. (Kızımızın) dans etmek, videolara bakmak için TikTok'u kullandığını düşünüyorduk. Bu vahşeti nasıl hayal edebilirim?" dedi.

TikTok çocuk ölümüne yol açtığı gerekçesiyle inceleme altında

10 yaşındaki kızın TikTok videosu çekerken hayatını kaybetmesi ise İtalyan Veri Koruma Kurumu'nu hareket geçirdi. Reşit olmayan kullanıcıların kaydolmasının çok kolay olmasından endişe duyan Veri Koruma Kurumu, taleplerini karşılamadığı takdirde TikTok'u 15 Şubat'a kadar engelleyeceklerini dile getirdi.

İtalyan sağlık uzmanları ise 10 yaşındaki kızın bedenini inceleyerek kendini boğduğunu ifade etti. Uzmanlar, beyne oksijen gitmesini engelleyen "boğulma oyunu" hakkında hem kullanıcıları hem de ebeveynleri uyardı.

Genç kızın ölümü İtalya'da sert tepkilere neden oldu ve sosyal ağların daha iyi düzenlenmesi çağrısında bulunuldu. İtalya Parlamentosu Çocuk Koruma Komisyonu Başkanı Licia Ronzulli, "Sosyal ağlar, her türlü şeye izin verilen bir orman haline getirelemez" şeklinde konuştu.