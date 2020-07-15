TikTok'a Çocuk Verileri Topladığı İddiasıyla Para Cezası

Video paylaşım uygulaması TikTok kullanıcıların gizliliğiyle ilgili artan endişelerin ortasında kalmışken şimdi de Güney Kore'deki çocuk verilerini işlemekten dolayı para cezasına çarptırıldı. İşte TikTok'a kesilen para cezasının miktarı.

TikTok'a Para Cezası Kesildi

Çinli sosyal medya şirketi ByteDance'ın sahip olduğu TikTok uygulaması Kore İletişim Komisyonu (KCC) tarafından 186 milyon won (155 bin dolar) para cezası kesildi. Medya gözlemcisi KCC, TikTok'un yasal izin olmadan 14 yaşın altındaki çocukların verilerini topladığını söyledi.

Güney Kore'de geçen yıl başlatılan soruşturmada, TikTok'un altı ay boyunca çocukları içeren 6 binden fazla kaydın toplandığını ve yerel gizlilik yasalarını ihlal ettiğini buldu. Bunun üzerine T ikTok sözcüsü, "Veri gizliliği konusunda çok yüksek standartlardayız ve standartlarımızı sürekli olarak iyileştirmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Dünya Bunu Merak Ediyor: TikTok Yasaklanacak mı?

Tüm dünyada tartışma konusunu haline gelen TikTok, bir süre önce Hindistan'da yasaklanmıştı. Hala hem ülkemizde hem de ABD, İngiltere gibi ülkelerde yasaklanması gündemde olan uygulamanın Çin hükümetine veri aktardığı iddia ediliyor.

Tüm bu veri iddialarına karşı TikTok ise çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Çoğu defa veri güvenliği konusunda paylaşımlar yapan TikTok, en son şirket merkezini Çin dışına çıkarmayı bile göze almıştı.