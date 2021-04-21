Çocuk Verilerini Kullanan TikTok'a Milyar Dolarlık Dava

Tiktok'a çocuk verileri davası açıldı. İngiltere'da başlatılan dava, Çin uygulamasının çocukların kişisel verilerini uyarı olmaksızın veya velilerin rızası olmadan topladığını ve veri koruma kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, çocuk verilerini nasıl topladığı ve kullandığı konusunda yasal bir meydan okumayla karşı karşıya.

Tiktok'a çocuk verileri davası açıldı

İngiltere'de açılan dava, son derece popüler video paylaşım uygulamasını kullanan Birleşik Krallık ve AB'deki milyonlarca çocuğun haklarını temsil ediyor. Çocuk hakları savunucusu Anne Longfield'ın davası TikTok'a karşı başarılı olursa etkilenen çocukların her birine binlerce sterlin ödenmesi mümkün.

Longfield'ın avukatları, TikTok'un, telefon numaralar, videolar, konum ve biyometrik veriler de dahil olmak üzere çocukların kişisel bilgilerini topladığını düşünüyor. Kullanıcılarına karşı yeterli şeffaflığı sunmayan ve yasaların gerektirdiği gerekli izinlere sahip olmayan TikTok, ebeveynlere de bilgi vermediği iddiasıyla karşı karşıya.

TikTok ise davanın haksız olduğunu ve bu tutumla mücadele edeceğini söyledi. Çinli şirketten gelen açıklamada, "Gizlilik ve güvenlik TikTok için en öncelik olanlardır. Özellikle genç kullanıcılarımızı korumaya yardımcı olacak sağlam politikalarımız, süreçlerimiz ve teknolojilerimiz var. İddiaların haksız olduğuna inanıyoruz ve bu eyleme şiddetle karşı çıkıyoruz" denildi.

Hukuk firması Scott and Scott tarafından temsil edilen bu dava, 25 Mayıs 2018 tarihinden beri TikTok'u kullanan tüm çocuklar adına, bir hesapları veya gizlilik ayarları olup olmadığına bakılmaksızın başlatıldı. Temsil edilmek istemeyen çocuklar davadan çıkabilir.

Longfield ise açıklamasında özellikle TikTok'a odaklandığını, çünkü tüm sosyal medya platformları bilgi toplarken, TikTok'un aşırı veri toplama politikalarına sahip olduğunu söyledi.

"TikTok, çocukların inanılmaz derecede zor bir yıl boyunca arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmalarına yardımcı olan, popüler bir sosyal medya platformudur. Bununla birlikte eğlenceli şarkıların, dansların ve dudak senkronizasyonu trendlerinin arkasında çok daha kötü bir şey yatıyor. TikTok ve ByteDance'ın reklam geliri, çocuklar da dahil olmak üzere kullanıcılarının kişisel bilgilerine dayanmakta. Bu bilgilerden yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden ve çocukları çevrim içi korumaya yönelik ahlaki görevini yerine getirmeden TikTok'u kabul edemeyiz."

Longfield, ebeveynlerin, TikTok'un gölgeli veri toplama uygulamaları aracılığıyla hangi özel bilgilerin toplandığını bilme hakkına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

TikTok'un dünya çapında 800 milyondan fazla kullanıcısı var. Ana firma ByteDance, geçen yıl milyarlarca dolar kar elde etti ve bunun büyük çoğunluğu reklam gelirlerinden geliyordu.