TikTok da Artık Arkadaşlık ve Flört Uygulamaları Arasında

Her uygulama, sonunda bir tanışma uygulaması haline gelir. Peki, sosyal medyada yer alan bu cümle gerçekten doğru mu? TikTok uygulaması diğer uygulamalardan farklı mı?

Florida Üniversitesi'nde medya profesörü ve sosyal medyada lisansüstü program direktörü olan Andrew Selepak, sosyal ağ platformlarında kullanıcıların birileriyle eşleşmek için sağa ya da sola kaydırmak zorunda olmadıklarını, bu durumun da sosyal ağ platformlarında eşleşme olmadığının bir göstergesi olmadığını belirtti. Selepak konuşmasında, kullanıcıların sosyal ağ platformlarını kullanarak da randevulaştıklarını ve kendilerine bir eş bulabildiklerini ifade etti. Twitter ve Instagram platformlarının DM (doğrudan mesajlaşma) özelliklerini örnek gösteren profesör, TikTok uygulamasının da tanışma uygulamalarınınkine benzer bir DM özelliği olduğunu belirtti.

Ünlüler TikTok’da Aşk Arıyor

Milyonlarca aboneye sahip olan ünlü Youtuber James Charles, çok kısa bir zaman önce uygulamayı yüklediğini ve yaptığı gözlem sonucunda, TikTok uygulamasının, tanışma uygulamalarına çok benzediğini ifade etti.

TikTok üzerinde en çok kullanılan hashtagler, ‘’#someonedateme’’, "#datemeplz", "plsdateme" ve "reasontodateme" dir. Sadece hashtaglere bakarak bile kullanıcılar tarafından TikTok uygulamasının, tanışma uygulamasıyla benzer amaçlar için kullanıldığını söylemek mümkün gibi duruyor.