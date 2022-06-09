TikTok Deneyiminizi İyileştirecek İki Yeni Özellik Duyuruldu

Dünyanın önde gelen eğlence platformlarından biri olan TikTok, ekran süresi yönetimine ilişkin yeni düzenlemelerini duyurdu. Bu düzenlemelerle birlikte TikTok topluluğundaki kişiler, uygulamada geçirdikleri süreleri daha sağlıklı bir şekilde analiz edebilecek ve kendi düzenleyebilecekleri periyotlarla istedikleri vakitlerde "mola uyarısı" alabilecekler.

TikTok deneyiminin kontrolünün kullanıcının kendisinde olduğunu hissetmesini kolaylaştırmak için topluluğuna iki yeni pratik araç sundu. Bunlardan ilki "mola uyarıları". TikTok, kullanıcılarının her gün uygulamada ne kadar zaman geçirmek istediklerine karar vermelerine yardımcı olan günlük ekran başında kalma süresi limitlerini hâlihazırda uygulamaya eklemişti. Şimdiyse platform, topluluğundaki kullanıcılara düzenli ekran molaları sağlayarak insanların TikTok'ta ne kadar zaman harcadıklarını kontrol etmelerini sağlayan bir aracı kullanılabilir hâle getirdi. Bu araç sayesinde TikTok, kullanıcılara kendi belirledikleri sürede kesintisiz bir TikTok kullanımının ardından ara vermeleri gerektiğini hatırlatacak.

Ekran Başında Geçirdiğiniz Süreyi Artık Kontrol Edebileceksiniz

Bir diğer yenilikse ekran başında geçirilen sürenin takip edilebileceği yeni bir "gösterge paneli". Bu panel sayesinde TikTok kullanıcıları, uygulamada geçirdikleri günlük süreye, uygulamayı kaç kez açtıklarına, gündüz ve gece saatlerinin dökümüyle birlikte TikTok'ta ne kadar zaman harcadıklarına ilişkin verilere ulaşabilecek. Kullanıcılar ayrıca gösterge panelini incelemek için haftalık bildirimler de alabilecek. Açıklanan değişikliklerle birlikte gençler, ebeveynler ve TikTok topluluğundaki herkes zamanlarını nasıl harcadıkları konusunda daha fazla söz sahibi olacak ve ekran sürelerini daha sağlıklı yönetebilecek.

Birçok ülkede bugün kullanıma açılan bu özelliklerin bu ayın sonunda Türkiye'de de kullanılabilir olması bekleniyor

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