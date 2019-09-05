TikTok Denizleri Korumak için 100 Bin Dolar Bağış Yapacak

TikTok, uluslarası çevre koruma örgütü olan Conservation International’la birlikte bir kampanya başlattı.

#DenizleriKoruyalım etiketiyle düzenlenen kampanya, yaratıcı kısa videolar aracılığıyla okyanusların dünya ekosistemindeki önemine ve gelecek nesiller için korunması gerektiğine dikkat çekmekte.

26 Ağutos ve 9 Eylül arasında TikTok kullanıcıları uygulamada hazırladıkları videolarda deniz ve okyanuslardan plastikleri temzileyen bir efekt kullanabilecek. #DenizleriKoruyalım etiketiyle yüklenen her video için TikTok, Conservation International örgütüne 2 dolar bağış yapacak.

Ortalama 3 bin kilometrekarelik alanın korunmasına yardım için yapılacak bağışların, toplamda 100 bin dolara ulaşması bekleniyor. TikTok İçerik Ortaklıkları Bölümü Başkanı Bryan Thoensen açıklamasında şunları söyledi:

"TikTok, kullanıcılarının kısa videolar aracılığıyla günlük hayatlarındaki anları yaratıcı bir şekilde sergilemelerini sağlıyor. Topluluğumuzun, okyanusların temizlenmesi ve küresel bir kaynağı korumanın önemine dikkat çekmesini amaçlıyoruz. Bu konuda farkındalık yaratmak için düzenlediğimiz #DenizleriKoruyalım kampanyasında Conservation International ile ortaklık kurmak bizi çok mutlu etti"

Conservation International CMO’su Anstasia Khoo da "TikTok, kullanıcıları bilgilendirmek ve harekete geçirmek için ilham verecek güce sahip yaratıcı bir platform. Okyanuslarımızı, gelecek nesiller için koruma ve bu konuda yaratıcılığı da kullanarak harekete geçme çağrımıza bu kampanyayla destek oluyor." dedi.