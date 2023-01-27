TikTok DM'e Yeni Bir Özellik Geldi: Instagram Benzetmesi Yapıldı

Yeni yıl ile birlikte birçok sosyal medya uygulamasında yeniliklerle karşılaşıyoruz. Kısa video paylaşım uygulaması olan TikTok, DM (doğrudan mesaj) ayarlarında bir değişiklik yapmaya karar verdi.

Sadece karşılıklı takip edilenler ve arkadaşlar arasında mesajlaşmanın mümkün olduğu ayarlar genişletilerek herkesten mesaj alma seçeneği geldi.

TikTok'ta Yeni DM Özelliğinin Detayları

TikTok, kullanıcıların herhangi birinden mesaj alma konusunda daha geniş bir seçenek getirmesi dikkat çekti. DM ayarlarında "Herkes" seçimini yapan kişiler platformdaki herkesten mesaj almaya başlayabilecek.

Uygulama, bu özelliği bir süredir test ediyordu. Yeni güncelleme ile birlikte tüm kullanıcılara "herkesten mesaj alma" seçeneğini açtı. Belirli kişi sayısının test ettiği seçeneğin devreye girmesi de e-posta aracılığı ile kullanıcılarla paylaşıldı.

Yeni özelliğin en iyi tarafı ise tamamen isteğe bağlı olması. Herkesten mesaj alma seçeneğine sıcak bakmayan kullanıcılar "takip edilen hesaplardan" veya "önerilen arkadaşlardan" mesaj almaya devam edebilecek.

Bu özellik ile birlikte Instagram'a biraz daha benzemeye çalıştığı söyleniyor. Ancak Instagram da tam tersi yönde ilerliyor. Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri uygulamanın videolara daha fazla odaklandığını ancak fotoğraf paylaşım platformu olarak tercih eden kullanıcıların da çoğunlukta olması sebebiyle daha temkinli ve durum değerlendirmesi yaparak ilerleneceğini aktarmıştı.