TikTok, 2022'de 3. En Büyük Sosyal Ağ Olabilir

Paylaşılan bir rapora göre TikTok, önümüzdeki yıl üçüncü en büyük sosyal ağ olacak. Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler olan sosyal medya platformunun kullanıcı sayısında önemli bir artışın yaşanması bekleniyor.

TikTok, En Büyük Sosyal Ağ Olma Yolunda İlerliyor

İlk olarak 14 Eylül 2016 tarihinde piyasaya sürülen sosyal medya platformu, çok kısa sürede oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Platform, her ne kadar zaman zaman tepkilerin odağı haline gelse de büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

2022 yılına ilişkin bazı tahminlerin yer aldığı raporda, TikTok'un önümüzdeki yıl üçüncü en büyük sosyal medya hizmeti olacağı belirtildi. Insider Intelligence, 2020 yılında yüzde 59,8 oranında büyüme, ardından 2021 yılında yüzde 40,8 oranında büyüyen TikTok'un 2022 yılında 755 milyon aylık kullanıcıya ulaşacağına yönelik bir tahminde bulundu.

Popüler sosyal medya hizmeti Facebook, paylaştığı son kazanç raporuna göre yıldan yıla yüzde 6 oranında büyüdü ve 2,91 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Insider Intelligence şirketinin paylaştığı rapora göre Facebook, 2022 yılında 2,98 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşacak.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, 1,28 milyar aylık aktif kullanıcı sayısı ile Facebook'u takip edecek. Üçüncü sırada ise TikTok yer alacak. Dördüncü sırada 464,9 milyon aylık aktif kullanıcı sayısı ile Snapchat konumlanacak. Twitter'ın ise 345,3 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşacağı belirtildi.

TikTok, son birkaç yıldır hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Sensor Tower, TikTok uygulamasının 2022 yılının ilk çeyreğinde App Store ve Google Play isimli mağazalar üzerinden toplamda 2 milyar kez indirildiğini açıklamıştı.

App Annie tarafından hazırlanan bir rapor, TikTok'un 2020 yılında yüzde 325 oranında büyüdüğünü ve tüketici harcamasının 143 milyar dolar olduğunu gözler önüne sermişti. Ayrıca uygulamada geçirilen sürede de çok ciddi bir artış yaşanmıştı.

Sensor Tower, 2021 yılının temmuz ayında yayımladığı bir raporda, TikTok'un dünya çapında 3 milyar indirmeye ulaşan ilk Facebook haricinde uygulama olduğunu açıklamıştı. Ocak 2014 tarihinden bu yana 3 milyar indirmeye ulaşan diğer dört uygulama arasında WhatsApp, Messenger, Facebook ve Instagram bulunuyor.

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